AK Parti 2019 yerel seçimlerinde Bolu ve ilçelerinde kimler aday adayı oldu?

2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Bolu ve ilçelerinde belediye başkanlığı için aday adayı olan isimleri hatırlayalım.

5 Kasım 2018'de başlayan ve 16 Kasım 2018'de sona eren aday adaylık sürecinde, Bolu merkez ve 8 ilçe ile 3 belde için toplam 60 aday adayı başvuruda bulunmuştu.

Bolu Merkez ve İlçelerinde AK Parti Aday Adayları

Bolu Belediye Başkanlığı için aday adayı olanlar arasında Abdullah Abat, Adil Esen, Ahmet Yazıcı, Cihan Yavuz, Mehmet Altun, Metin Vural, Sabri Tekin, Selami Konyalıoğlu, Tahsin Akduman ve Zekai Öztürk gibi isimler yer aldı.

Dörtdivan, Gerede ve Göynük'te AK Parti Aday Adayları

Dörtdivan'da Hasan Uzunoğlu, Recep Dalkıran, Mustafa Öztürk, Ahmet Albayrak ve

Hamza Efe yer almıştı. Hamza Efe aday gösterilmeyince ilçede bağımsız aday olmuş ve seçilmişti. Gerede'de Mustafa Allar, Ali Ulutürk, Feyyaz Yazıcı, Adnan Öztürk ve Aytaç Yıldırım aday olmuştu. Göynük'te ise Kemal Kazan, Mustafa Demiröz, Şükrü Kızılorman, Zeynep İlhan Şahin

Ve İbrahim Kesgin aday adayıydı.

Kıbrıscık, Mengen ve Mudurnu'da AK Parti'nin Aday Adayları

Kıbrıscık'ta Abdulmuddalip Dikmen, Durmuş Demirkaya, Ercan Mamur, Mustafa Topcuoğlu

ve Osman Cabgu aday olurken, Mengen'de Aydın Özmenli, Cahit Yavuz, Feyzi Dursun, Fikret Yalçın, Osman Erarslan, Sami Erdoğan, Serkan Dursun ve Zeki Ozulluoğlu aday adayı oldular. Mudurnu'da ise Ali Şükrü Tunçel, Celalettin Çelebi, Mehmet Karacakaya, Şinasi Ural, Vedat Özkan, Yusuf Dönder, Yılmaz Akçadağ ve Murat Yavuz yarışan isimler olmuştu.

Seben, Yeniçağa ve Beldelerde AK Parti Aday Adayları

Seben'de Fatih Kavak, Ziyafettin Kaymaz; Yeniçağa'da Recai Çağlar, Musa Çörekçi ve Yahya Doğanay. Gökçesu’da Mehmet Ovaz, Rafet Fazıl Özer ve Muammer Yılmaz adaylık için yarıştı. Taşkesti’de Aynur Arslan, Mehmet Öztürk, Mehmet Çahan, Şefik Aydın, İbrahim Özer ve Tahsin Özcan başvuruda bulunmuştu. Karacasu Beldesinde ise Celal Beydili aday adaylığı için başvuruda bulunan isim olmuştu.