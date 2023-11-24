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AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nda aday adayı sayısı artıyor: Kimler Başvurdu?

AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nda aday adayı sayısı artıyor: Kimler Başvurdu?

AK Parti'nin 2024 mahalli idareler seçimleri için belediye başkan aday adaylığı süreci devam ediyor. 15 Kasım'da başlayan ve 2 Aralık'ta sona erecek olan bu süreçte, şu ana kadar Bolu merkez ilçe için beş aday adayı resmi başvurularını tamamladı.

Bu süreçte, aday adaylarının sayısının artması bekleniyor.

Bolu için aday adayları kimler?

Şu ana kadar AK Parti Bolu İl Başkanlığı'na başvuran aday adayları arasında farklı meslek gruplarından isimler bulunuyor. Başvuranlar arasında Ankara'da bürokraside görev yapan İsmail Altıntaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden istifa eden Mustafa Deverenli, doktorlar Selami Konyalıoğlu ve Muhammet Emin Demirkol, emekli Reşat Özcan ve Seben eski İlçe Belediye Başkanı Süleyman Özbağ yer alıyor.

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AK Parti'de Aday Adaylığı Süreci Nasıl İlerliyor?

2 Aralık'a kadar devam edecek olan aday adaylığı sürecinde, en az üç adayın daha başvuru yapması bekleniyor. İl Başkanı Suat Güner'in de Kasım ayı sonunda adaylık başvurusunu yapması ve Ankara’da görev yapan bir Bolulu bürokratın da aday adayı olacağı konuşuluyor.

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AK Parti'nin Aday Belirleme Takvimi

AK Parti'nin seçim takvimine göre, 15 Aralık tarihinden itibaren adayların açıklanması bekleniyor. Bolu Belediye Başkan adayının kesinleşmesi ise yılbaşından önce gerçekleşecek.

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2019 seçimlerinde ak parti aday adayları kimlerdi?

2019'daki 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için Bolu Belediye Başkan Aday Adaylığına on isim başvurmuştu. Bu isimler Abdullah Abat, Adil Esen, Ahmet Yazıcı, Cihan Yavuz, Mehmet Altun, Metin Vural, Sabri Tekin, Selami Konyalıoğlu, Tahsin Akduman ve Zekai Öztürk'tü.

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