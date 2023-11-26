AK Parti Bolu'da E-Temayül Yoklaması ile Yerel Seçimlere Hazırlanıyor

Türkiye genelindeki 81 il ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen e-temayül (Elektronik Teşkilat Yoklaması) ile Belediye Başkan adaylarının belirlenmesi süreci başladı.

Bu süreç, partinin yerel yönetimlerdeki stratejik planlamasının bir parçası olarak görülüyor ve Bolu’daki siyasi dinamikler açısından büyük önem taşıyor.

Geniş Katılımlı E-Temayül Yoklaması

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güler'in açıklamalarına göre, temayül yoklaması, partinin yenilenme ve güçlenme sürecinin bir parçası. Bu süreç, partinin tabanının sesini dinlemek ve yerel seçimlerde aday gösterilecek kişileri belirlemek için kritik bir öneme sahip. Oylama, il ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve önceki dönem milletvekilleri gibi geniş bir katılımcı kitlesini içerdi. Bu geniş katılım, partinin demokratik yapısını ve tabanın sesine verdiği önemi gösteriyor.

AK Parti Genel Merkezi'nin Bolu'ya Özel İlgisi

Temayül yoklaması, AK Parti Genel Merkezi'nin özel ilgisi altında gerçekleşti. Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik'in koordinasyonunda yürütülen bu önemli etkinlik, partinin Bolu'daki yapılanmasına dair önemli ipuçları veriyor. 650 kişinin oy kullandığı yoklamada, katılım oranının %91 olması, partinin tabanındaki yüksek motivasyon ve ilginin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Milletvekili Atabek, Bolu'nun önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerine yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini ve temayül yoklamasının Bolu için hayırlı olmasını diledi.

Bolu'da Yerel Seçimler ve AK Parti'nin Stratejisi

AK Parti'nin Bolu'da yürüttüğü bu temayül yoklaması, 2024 Yerel Seçimleri için stratejik bir öneme sahip. Parti, bu yoklama ile hem teşkilat içi demokrasiyi güçlendiriyor hem de yerel seçimlerde aday gösterilecek kişilerin belirlenmesinde tabanın görüşlerini ön planda tutuyor. Bu süreç, partinin yerel yönetimlerdeki başarısını artırmak ve Bolu'da etkin bir siyasi varlık göstermek için kritik bir adım olarak görülüyor.