AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığına Hülya Uluçay Atandı

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı, önemli bir atama ile gündeme geldi. Safranbolu İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, bu kritik görev için seçildi. Uluçay'ın ataması, AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mazbata

Hülya Uluçay, mazbatasını Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Bu atama, Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleşti, ve AK Parti'nin kadın kollarındaki liderlik için önemli bir adım olarak görülüyor.

Yeni dönemin vizyonu ve hedefleri

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Hülya Uluçay atanmıştır. İl Kadın Kolları Başkanımız Hülya Uluçay’a yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ilk günkü heyecanla, ‘Halka hizmet, Hakk'a hizmettir şiarıyla milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, partinin hedeflerini ve gelecek dönem için belirlediği yol haritasını vurguluyor.

Ferhat Salt’tan tebrik mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, sosyal medya üzerinden bir tebrik mesajı yayımlayarak Uluçay'ı kutladı. Salt, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Hülya Uluçay başkanıma başarılar dilerim. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Kadın kollarımız ilk günkü heyecanla teşkilatımızın en önemli parçası olmaya devam edecek” dedi.

AK Parti’nin kadın kollarında yeni dönem

Hülya Uluçay'ın AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanması, parti içerisindeki kadın liderliğin güçlenmesine işaret ediyor. Bu atama, partinin kadın üyelerine verdiği önemi ve gelecek projelerdeki rollerini de ön plana çıkarıyor. Uluçay'ın liderliğinde, AK Parti'nin kadın kollarının yeni başarılar elde etmesi bekleniyor.