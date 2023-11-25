Ak Parti Karabük İl Kadın Kolları, Kadına Şiddete Karşı Kararlı Duruşunu Yineledi

Ak Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddete karşı kararlı bir duruş sergilediklerini bir kez daha vurguladı.

Başkan Hülya Uluçay'ın liderliğindeki parti, açıklamada kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde tolere edilmeyeceğini belirtti.

Başkan Uluçay, yaptığı basın açıklamasında, 25 Kasım'ın anlamına vurgu yaparak, özellikle Gazze'deki acılar üzerinden kadına yönelik şiddetin vahşetini dile getirdi. Ateşkesin kalıcı olmasını dileyen Uluçay, çatışma bölgelerinde kadınlara uygulanan insanlık dışı saldırıları savaş suçu olarak nitelendirdi. Özellikle Gazze'de yaşananların altını çizen Uluçay, bu trajedilerin sadece masum kadın ve çocukların değil, aynı zamanda tüm vicdanların yara aldığını ifade etti.

Başkan Uluçay, AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu" düşüncesini vurgulayarak, kadının eğitim hakkı, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına katılımı ve karar alma mekanizmalarına dahil olması konularında hükümetin öncelikli politikalarını sıraladı.

Uluçay, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu ifade etti. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı olduklarını ve asla tolerans göstermeyeceklerini belirten Uluçay, AK Parti'nin hayata geçirdiği yüzlerce düzenleme ve kanun ile bu alandaki çabalarını sıraladı.

Açıklamasının devamında, kadına yönelik şiddetin sadece ev, sokak ve işyeriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Uluçay, çatışmalarda zorla silahlandırma, tecavüz ve intihar görünümlü infazların da kadına yönelik şiddetin en ağır biçimleri olduğunu dile getirdi. YPG-PKK gibi terör örgütlerinin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetini sert bir dille kınayan Uluçay, kadına yönelik şiddeti reddettiklerini ve hiçbir şekilde tahammüllerinin olmadığını belirtti.

Son olarak, kadın erkek omuz omuza mücadele kararlılıklarını vurgulayan Başkan Uluçay, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve bu konuda sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kapsamlı çözümler üreteceklerini söyledi. Ak Parti Karabük İl Kadın Kolları, Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha ses getiren bir duruş sergileyerek, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılıklarını tüm kamuoyuna duyurdu.