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AK Parti'de temayül yoklaması heyecanı: yerel seçimler öncesi önemli adım

AK Parti'de temayül yoklaması heyecanı: yerel seçimler öncesi önemli adım

AK Parti, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için aday belirleme sürecinde önemli bir adım attı. Partinin temel kriterlerinden biri olan temayül yoklaması, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapıldı.

Düzce örneğinde, yaklaşık 700 partilinin çevrimiçi katılımıyla gerçekleşen bu yoklama, parti içi demokrasinin bir göstergesi olarak ön plana çıktı.

Düzce'de rekabet kızışıyor: 45 aday adayı yarışıyor

Düzce’de belediye başkanı aday adaylığı için rekabet oldukça yoğun. Yaklaşık 45 kişinin başvurduğu bu süreçte, delegelerin "Kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusuna verdiği yanıtlar, aday belirlemede kritik bir rol oynuyor. Bu demokratik süreç, AK Parti'nin aday seçimindeki şeffaflık ve katılımcılık politikasını yansıtıyor.

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Genel merkezden şeffaflık vurgusu: sonuçlar sadece yönetimde

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, temayül yoklamasının her seçim öncesinde yapıldığını belirtti. Katılımın yoğun olduğu bu süreçte, sonuçların sadece genel merkez ve ilgili yetkililer tarafından görüldüğü vurgulandı. Şeffaflık ve güvenilirlik ilkesi üzerine kurulan bu sistemin, kamuoyunda oluşabilecek dedikoduları da önlemesi bekleniyor.

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AK Parti'de yerel seçimler için son viraj

Bu temayül yoklaması, AK Parti'nin yerel seçimler öncesi attığı önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Parti içindeki demokratik süreçlerin ve aday belirleme mekanizmalarının etkinliği, gelecek yerel seçimlerin sonucuna doğrudan etki edecek.

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