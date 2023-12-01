AK Parti’de temayül yoklamasına yoğun katılım: Başkan Suat Güner, yerel seçim öncesi açıklamalarda bulundu

Temayül yoklaması için hazırlanan ankette sorulan sorular dikkat çekti. Temayül hakkında değerlendirme yapan AK Parti İl Başkanı Suat Güner “AK Partimizin birinci önceliği ve esası vatandaşımıza hizmettir, vatandaşımıza hizmetkar olma düsturumuz vardır. Yerel yönetimlerde bulunan arkadaşlarımız hakkında yapılan değerlendirmede iş yapan, sonuç alan, hizmet üreten arkadaşlarımız her zaman yoluna devam eder. AK Parti’de adamcılık değil, çalışan kazanır” dedi.

AK Parti’nin Yoğun Temayül Mesaisi

AK Parti’de hafta sonu yoğun temayül mesaisi vardı. Pazar günü sabah 10.00’da başlayan yoklama için cumartesi günü itibariyle hazırlıklar başladı. Yerel seçimlerde aday olmayı düşünen isimler üzerinde parti teşkilat mensuplarının kullandıkları oylarla görüşleri alındı. İl teşkilatından, tüm ilçe teşkilatlarına, mahalle teşkilatlarından, köy teşkilatlarına kadar yüzde 85 gibi bir rekor katılımla yapılan temayül oylamasında teşkilat mensupları, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde aday olacak isimlerle ilgili düşüncelerini kullandıkları oylarla genel merkeze bildirdi.

Anket şeklinde yapılan oylamada yer alan sorular dikkat çekti. Belediye Başkanı Temayül Formu’nda: “Belediye hizmetleri yönünde nasıl buluyorsunuz?” “Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz?” “Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz?” “Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz?” soruları yer aldı. Temayül formunda ayrıca her teşkilat mensubundan 3 tane belediye başkan adayının isminin yazılması talep edildi.

Başkan Güner: “AK Parti’de adamcılık değil, çalışan kazanır”

En geç 17-18 Aralık’ta belli olacak adaylarla ilgili temayül yoklamasının ardından, kamuoyunda anket çalışmaları yapılacak ve adaylarla ilgili vatandaşın görüşüne başvurulacak. Temayül ve anketlerden ortaya çıkan sonuçlara göre parti genel merkezi tarafından değerlendirme yapılarak adaylar hakkında sonuca ulaşılacak. Adayların isimleri en geç 17-18 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurusu yapılacak. Yapılan temayül yoklaması ve katılımdan memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Suat Güner hafta sonu temayül mesaisi ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı “İnşallah çok daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza inancımız tam olan 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde partimizde yerel seçimlerde aday olmak isteyen arkadaşlarımızla ilgili tüm teşkilatlar düzeyinde yaptığımız temayül yoklamamızı hafta sonu gerçekleştirdik. Malum olduğu üzere adaylarımız 9 Kasım itibari ile başvurularını yapmaya başlamış 22 Kasım tarihinde başvuru süreci sona ermişti. 26 Kasım Pazar günü bu başvuruların değerlendirilmesi için teşkilat mensubu arkadaşlarımız oyunu kullandı. Mahalle teşkilatlarımızdan, il teşkilatlarımıza çok yönlü bir değerlendirilme yapıldı. Yerel seçimler için yaptığımız temayülde bu defa anket yöntemine gidildi, mevcut görev yapan ve yeni göreve talip olan arkadaşlarımız hakkında teşkilat mensuplarımızdan memnuniyet esaslı görüş istendi. Bu ülkeye ömrünü adamış ve hizmet süresi boyunca ülkemize çağ atlatan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşımızla ilgili yaptığı en önemli değerlendirmelerinden biri “Biz bu milletin efendisi değil, bu milletin hizmetkârıyız” şeklinde olan yorumudur. AK Partimizin birinci önceliği ve esası Liderimizin de ifade ettiği gibi vatandaşımıza hizmettir, vatandaşımıza hizmetkâr olma düsturumuz vardır. Yerel yönetimlerde bulunan arkadaşlarımız hakkında yapılan değerlendirmede iş yapan, sonuç alan, hizmet üreten arkadaşlarımız her zaman yoluna devam eder. AK Parti’de adamcılık değil, çalışan kazanır. Milletimize hizmet edebilmiş, hizmet etmesi mümkün olan, vatandaşımızın gönlüne daha fazla girebilen ve doğru sonuçları alabilen arkadaşlarımız aday olacaktır”

“CHP gibi ‘adamcılık’ esaslı kadro oluşturma bizde olmaz”

“Biz toplumumuzun bütün kesimlerine, mahalleden ile uzanan teşkilat mensubu arkadaşlarımızla ulaşıyoruz. Her mahalleden, her sokaktan bu şekilde haberdar oluyoruz. Dolayısıyla AK Parti’nin toplumun nabzını yakından takip ettiği bir teşkilat yapısı var. Dolayısıyla burada yapılan değerlendirmeler çok önemli. Biz işini doğru yapan, temsilini doğru kullanan ve vatandaşımıza hizmet eden adaylarımızla yolumuza devam ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi gibi seçmenin taleplerine kulağını tıkamış ve sağır olan, tepeden inmeci yaklaşımlarla aday belirleyen ya da kendi yanında yöresinde bulunan kişilerle “Adamcılık” esaslı kadro oluşturma gibi hareketler bizde olmaz. Bizim partimiz bugüne kadar halka hizmet partisi oldu İnşallah vatandaşımızın teveccühü ile olmaya devam edecektir. Temayüle katılan tüm parti teşkilatı mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yerel seçimlerden alnımızın akıyla daha güçlü bir şekilde çıkacağız”