AK Parti'den Dörtdivan Belediye Başkanlığı için yeni aday adayı; Şahin Serin

Şahin Serin, Dörtdivan Belediye Başkanlığına Aday Adayı Oldu. Bolu İl Genel Meclisi Üyesi ve AK Parti'nin aktif bir üyesi olan Şahin Serin, Dörtdivan Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Serin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar mevcut görevini sürdürecek ve ilçesine hizmet etmeye devam edecek.

Serin'den İlk Açıklama; "Hizmete Devam"

Serin'den Hizmet Vurgusu: Yaptığı açıklamada, Dörtdivanlı hemşerilerinin desteğine vurgu yapan Serin, Ak Parti içindeki çeşitli görevlerden edindiği tecrübeleri ve hizmet anlayışını belediye başkanlığına taşımayı hedefliyor. Serin, "Dörtdivan’ımıza hizmet etmek yolunda aday adayı olmak için başvurumu yaptım" dedi.

Bolu İl Genel Meclisindeki Başarılı Performans

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığındaki Başarıları: Şahin Serin, Bolu İl Genel Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yaparken, denk bütçe yapma konusunda önemli başarılara imza attı. Türkiye genelindeki 51 il özel idaresi arasında denk bütçeye sahip tek il olan Bolu İl Özel İdaresi, Serin'in bu başarısına borçlu.

Dörtdivan için yeni bir vizyon

Serin'in Hedefleri ve Vizyonu: Şahin Serin, Dörtdivan için yeni projeler ve hizmet anlayışıyla yola çıkıyor. İlçenin gelişimi ve halkın refahı için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Serin, yerel yönetimde fark yaratmayı hedefliyor.