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AK Parti'nin Bolu Buluşması: Kandemir'den Önemli Mesajlar

AK Parti'nin Bolu Buluşması: Kandemir'den Önemli Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Bolu'daki teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Kandemir, "CHP’de 60 senede ne değişti de şimdi değişsin" diyerek, muhalefet partisi CHP'ye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Bu buluşmada, AK Parti'nin yerel seçimlere yönelik stratejileri ve hedefleri de masaya yatırıldı.

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AK Parti'nin Bolu'daki Yol Haritası

Erkan Kandemir, AK Parti'nin Bolu teşkilatının önemine vurgu yaparak, "Güzel işler yaptık yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kandemir, teşkilat üyelerinin mütevaziliği, çalışkanlığı ve işlerine olan hakimiyetlerinin AK Parti'nin başarısına katkı sağlayacağını belirtti.

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Bolu İl Başkanı'na Övgüler ve Yerel Seçim Hedefleri

Kandemir, Bolu İl Başkanı'nın başarılı çalışmalarını öne çıkararak, onun samimiyeti ve gayretiyle iyi bir teşkilatçılık sergilediğini ifade etti. Ayrıca, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm belediyeleri kazanma hedeflerini dile getirdi.

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CHP'ye Yönelik Eleştiriler: "Sadece Suretler Değişiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, CHP'nin geçmişten bugüne değişmediğini savunarak, "Suretler değişiyor ama niyet, söz ve millete bakış açısı değişmiyor" şeklinde konuştu. Bu eleştiriler, AK Parti'nin muhalefete bakış açısını ve siyasi stratejisini yansıtıyor.

AK Parti'nin Yerel Seçim Stratejisi ve Cumhur İttifakı

Bolu İl Başkanı Suat Güner, yerel seçimlerdeki hedeflerini ve Cumhur İttifakı'na olan bağlılıklarını vurgulayarak, birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini belirtti. Güner, 31 Mart seçimlerinde tüm belediyeleri kazanma arzusunu ifade etti.

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