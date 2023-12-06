AK Parti'nin Düzce buluşması: stratejik planlar ve hedefler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Düzce'de partinin stratejilerini ve CHP'ye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Yerel seçimlere odaklanan toplantıda, AK Parti'nin hedefleri ve Düzce için özel planları vurgulandı.

Erkan Kandemir, Düzce'de AK Parti teşkilatıyla yaptığı toplantıda, partinin gerçekleştirdiği ve planladığı projeleri anlattı. Kandemir, "Güzel işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadesiyle AK Parti'nin başarılarını vurguladı. Düzce'nin AK Parti için özel bir yer teşkil ettiğini belirten Kandemir, şehrin gelişimine özel bir önem atfetti.

CHP'ye eleştiri: "Suretler değişiyor, niyetler değişmiyor"

Kandemir, konuşmasında CHP'yi hedef alarak, "CHP'de suretler değişiyor, niyetler değişmiyor" dedi ve 60 yıldır partinin politik yaklaşımında bir değişiklik olmadığını iddia etti. Kandemir, CHP'nin tarihi politikalarını ve bugünkü duruşunu eleştirerek, AK Parti'nin farkını vurguladı.

Yerel seçimlere hazırlık: Düzce özelinde stratejiler

Toplantıda, önümüzdeki yerel seçimlere yönelik stratejiler ve hedefler de masaya yatırıldı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "31 Mart seçimlerinde tüm belediyeleri almak istiyoruz" diyerek, yerel seçimlere yönelik hedeflerini dile getirdi. Şengüloğlu, partinin birlik ve beraberlik vurgusuyla seçimlere hazır olduğunu belirtti.

AK Parti'nin önümüzdeki dönem planları

Kandemir ve diğer parti yetkilileri, AK Parti'nin gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projelerden ve hedeflerden bahsetti. Bu planlar arasında, yerel kalkınma, şehir planlaması ve sosyal projeler öne çıktı. Toplantı, AK Parti'nin Düzce ve genel politikasının bir özeti niteliğindeydi.