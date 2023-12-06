  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'nin Düzce buluşması: stratejik planlar ve hedefler
AK Parti'nin Düzce buluşması: stratejik planlar ve hedefler

AK Parti'nin Düzce buluşması: stratejik planlar ve hedefler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Düzce'de partinin stratejilerini ve CHP'ye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Yerel seçimlere odaklanan toplantıda, AK Parti'nin hedefleri ve Düzce için özel planları vurgulandı.

Erkan Kandemir, Düzce'de AK Parti teşkilatıyla yaptığı toplantıda, partinin gerçekleştirdiği ve planladığı projeleri anlattı. Kandemir, "Güzel işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadesiyle AK Parti'nin başarılarını vurguladı. Düzce'nin AK Parti için özel bir yer teşkil ettiğini belirten Kandemir, şehrin gelişimine özel bir önem atfetti.

CHP'ye eleştiri: "Suretler değişiyor, niyetler değişmiyor"

Kandemir, konuşmasında CHP'yi hedef alarak, "CHP'de suretler değişiyor, niyetler değişmiyor" dedi ve 60 yıldır partinin politik yaklaşımında bir değişiklik olmadığını iddia etti. Kandemir, CHP'nin tarihi politikalarını ve bugünkü duruşunu eleştirerek, AK Parti'nin farkını vurguladı.

duzce-toplantisinda-ak-partiden-mesaj-1.jpg

Yerel seçimlere hazırlık: Düzce özelinde stratejiler

Toplantıda, önümüzdeki yerel seçimlere yönelik stratejiler ve hedefler de masaya yatırıldı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "31 Mart seçimlerinde tüm belediyeleri almak istiyoruz" diyerek, yerel seçimlere yönelik hedeflerini dile getirdi. Şengüloğlu, partinin birlik ve beraberlik vurgusuyla seçimlere hazır olduğunu belirtti.

AK Parti'nin önümüzdeki dönem planları

Kandemir ve diğer parti yetkilileri, AK Parti'nin gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projelerden ve hedeflerden bahsetti. Bu planlar arasında, yerel kalkınma, şehir planlaması ve sosyal projeler öne çıktı. Toplantı, AK Parti'nin Düzce ve genel politikasının bir özeti niteliğindeydi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Teknorot Fabrikası işçi servisi park halindeyken bir anda alev aldı
Teknorot Fabrikası işçi servisi park halindeyken bir anda alev aldı
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Geyikgölü Orman İşletme Şefliğinde yeni uygulama
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Geyikgölü Orman İşletme Şefliğinde yeni uygulama
Eğitimiş Sendikası Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz'dan Önemli Açıklamalar
Eğitimiş Sendikası Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz'dan Önemli Açıklamalar
Sis Bolu ve Düzce'yi sardı: görüş mesafesi düştü, trafikte dikkat çağrısı
Sis Bolu ve Düzce'yi sardı: görüş mesafesi düştü, trafikte dikkat çağrısı
Deprem öncesi hayvanların tepkileri: İTÜ uzmanından çarpıcı açıklamalar
Deprem öncesi hayvanların tepkileri: İTÜ uzmanından çarpıcı açıklamalar
AK Parti'nin Bolu Buluşması: Kandemir'den Önemli Mesajlar
AK Parti'nin Bolu Buluşması: Kandemir'den Önemli Mesajlar
Bolu halkı ilçe ve beldelerini bilmiyor: Bolu’nun ilçe ve beldeleri nelerdir? Sorusunu birçok Bolulu cevaplayamadı
Bolu halkı ilçe ve beldelerini bilmiyor: Bolu’nun ilçe ve beldeleri nelerdir? Sorusunu birçok Bolulu cevaplayamadı
BZO Başkanı Özer; “Toprak ve su, bir yaşam kaynağı” dedi
BZO Başkanı Özer; “Toprak ve su, bir yaşam kaynağı” dedi