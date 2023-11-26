AK Parti'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Kararlı Duruşu

Açıklamada öne çıkan temel noktalar arasında Gazze'deki acılar, dünya genelindeki kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılık ve hükümetin öncelikli politika alanları yer aldı.

Çatışma Bölgelerindeki Kadına Yönelik Şiddetin Uluslararası Boyuttaki Kararlılık

Gazze'deki çatışma bölgelerinde yaşanan insanlık dışı saldırılara karşı yapılan açıklamada, ateşkesin kalıcı olması temennisinde bulunuldu. Ayrıca, Bosna'dan Gazze'ye kadar çatışma bölgelerinde kadınlara yönelik şiddetin tüm dünya için bir sorun olduğu ve bu konuda kararlı bir mücadele sergilendiği ifade edildi. AK Parti, uluslararası alanda kadına yönelik şiddetle mücadeledeki duruşunu ön planda tutarak, insan haklarına saygı ve adalet vurgusu yaptı.

Hükümetin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Önemli Adımları

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına şiddeti "insanlığa ihanet" olarak değerlendirdiği ve hükümetin kadına yönelik şiddetle mücadelede attığı adımları sıkça vurguladığı belirtildi. Kadının eğitim hakkı, fırsat eşitliği ve iş gücüne katılımının hükümetin öncelikli politika alanları olduğu vurgulandı. Bu bağlamda, kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen politika ve yasal düzenlemelere dikkat çekildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları

AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki 21 yıllık geçmişi, aile mahkemelerinin kuruluşu, Anayasa'ya "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir." maddesinin eklenmesi, töre ve namus cinayetlerinin suç kapsamına alınması gibi önemli adımlarla öne çıktı. Pozitif ayrımcılık ilkesinin Anayasa'ya dahil edilmesi, TCK düzenlemesi ile kadına karşı şiddetin 'katalog suç' kapsamına alınması gibi değişiklikler, partinin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılığını gösteren somut adımlardı.

Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ve Hukuki Düzenlemeler

Açıklamada, AK Parti'nin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kadına yönelik şiddeti bir sorun olarak gördüğü ve bu konuda asla tolerans göstermeyeceği vurgulandı. Ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer paydaşlarla iş birliği ön plana çıkarılarak, toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.

Toplumsal Dayanışmanın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeledeki Rolü

Son olarak, açıklamada sadece ev, sokak ve işyerleriyle sınırlı olmayan şiddete dikkat çekilerek, çatışmalarda ve terör faaliyetlerinde kadınlara yönelik şiddetin kınandığı belirtildi. YPG-PKK gibi terör örgütlerinin bu konudaki ihlallerinin reddedildiği ve AK Parti'nin kadın-erkek eşitliği konusundaki mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.