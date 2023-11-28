AK Parti'nin yerel seçim hazırlıklarında, 40 başkan adayı ve yoğun katılımlı e-temayül

Parti, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği elektronik temayül yoklaması (e-temayül) ile yerel yönetimler için adaylarını belirleme yolunda önemli bir adım attı. Bolu İl Başkanlığı, bu süreci özenle yürütüyor.

Bolu İl Başkanlığı'ndan aday belirleme süreci

Bolu İl Başkanı Suat Güner, e-temayül sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar il ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, meclis üyeleri ve diğer parti üyelerinin katılımıyla belirlendi. Bu süreçte, 650 kişi oy kullanırken, katılım oranı %91 olarak gerçekleşti.

Göynük'te ilginç durum, aynı isimde iki aday adayı

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşanan ilginç bir durum dikkat çekti. Aday adayları arasında Mehmet Demiröz, ismini ve soyadını taşıyan iki kişi yer alıyor. Bu durum, parti içinde şaşkınlık yarattı.

Seben ve Yeniçağa'da aday adayı yok

Bolu merkez ve diğer ilçelerde 40 aday adayı belirlenirken, Seben ve Yeniçağa ilçelerinden hiç aday adayı çıkmadı. Bu ilçelerde mevcut belediye başkanlarının seçimlere girmesi bekleniyor.

AK Parti'nin yerel seçim stratejisi

AK Parti, yerel seçimlere hazırlık kapsamında 9 Kasım'da başlayan aday adaylığı sürecini 26 Kasım'da tamamladı. Bu süreç, partinin yerel yönetimlere yaklaşımını ve stratejik planlamasını gözler önüne seriyor. Parti, aday belirleme sürecinde geniş katılımlı ve demokratik bir yaklaşım benimsiyor.

AK Parti'nin elektronik temayül yoklaması

Elektronik Teşkilat Yoklaması (e-temayül), AK Parti'nin aday belirleme sürecinde kullandığı yenilikçi bir yöntem. Bu sistem, parti içi demokrasinin güçlendirilmesine ve daha geniş katılıma olanak tanıyor. İl Başkanı Suat Güner, bu sistemin etkinliğini ve yüksek katılımı vurgulayarak, katılan tüm üyelere teşekkür etti.

Merkez ve ilçelerdeki belediye başkanı aday adayları şu şekilde;



BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY ADAYLARI

Mustafa Deverenli

Muhammed Emin Demirkol

Süleyman Özbağ

Selami Konyalıoğlu

Reşat Özcan

KARACASU BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI (MERKEZ)

Celal Beydilli (mevcut başkan)

Şerafettin Çilkara

Sedat Bozoğlu

DÖRTDİVAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Hamza Efe (mevcut başkan)

Şahin Serin

Recep Dalkıran

GEREDE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Mustafa Allar (mevcut başkan)

Hikmet Eke

Nurullah Demircioğlu

Durmuş Ali Daldallı

GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Mehmet Demiröz (eski ilçe başkanı)

Mehmet Demiröz

KIBRISCIK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Mustafa Topcuoğlu

Emine Mercan

Abdulmuddalip Dikmen

Kemal Aktaş

MENGEN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Vural Turan

Muhammed Sargın

Tugay Kabasakaloğlu

Mehmet Çalışır

Sadi Şeyhan

GÖKÇESU BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI (MENGEN)

İsmail Berber

İskender Çökelez

MUDURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLAR

Metin Soygür

Hüseyin Yağın

Erdoğan Gül

Fatma Cantürk Pekcan

TAŞKESTİ BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI (MUDURNU)

Tahsin Özcan (mevcut başkan)

Mehmet Öztürk

Mehmet Çahan

Yusuf Mintaş

Turgay Arıkan

Ümit Yusuf Güngör

SEBEN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Fatih Kavak (mevcut başkan)

YENİÇAĞA BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Recayi Çağlar (mevcut başkan)