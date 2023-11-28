AK Parti'nin yerel seçim hazırlıklarında, 40 başkan adayı ve yoğun katılımlı e-temayül
Türkiye'nin siyasi gündemi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne odaklanmış durumda. AK Parti, bu önemli süreçte, aday belirleme sürecini hızlandırdı.
Parti, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği elektronik temayül yoklaması (e-temayül) ile yerel yönetimler için adaylarını belirleme yolunda önemli bir adım attı. Bolu İl Başkanlığı, bu süreci özenle yürütüyor.
Bolu İl Başkanlığı'ndan aday belirleme süreci
Bolu İl Başkanı Suat Güner, e-temayül sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar il ve ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, meclis üyeleri ve diğer parti üyelerinin katılımıyla belirlendi. Bu süreçte, 650 kişi oy kullanırken, katılım oranı %91 olarak gerçekleşti.
Göynük'te ilginç durum, aynı isimde iki aday adayı
Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşanan ilginç bir durum dikkat çekti. Aday adayları arasında Mehmet Demiröz, ismini ve soyadını taşıyan iki kişi yer alıyor. Bu durum, parti içinde şaşkınlık yarattı.
Seben ve Yeniçağa'da aday adayı yok
Bolu merkez ve diğer ilçelerde 40 aday adayı belirlenirken, Seben ve Yeniçağa ilçelerinden hiç aday adayı çıkmadı. Bu ilçelerde mevcut belediye başkanlarının seçimlere girmesi bekleniyor.
AK Parti'nin yerel seçim stratejisi
AK Parti, yerel seçimlere hazırlık kapsamında 9 Kasım'da başlayan aday adaylığı sürecini 26 Kasım'da tamamladı. Bu süreç, partinin yerel yönetimlere yaklaşımını ve stratejik planlamasını gözler önüne seriyor. Parti, aday belirleme sürecinde geniş katılımlı ve demokratik bir yaklaşım benimsiyor.
AK Parti'nin elektronik temayül yoklaması
Elektronik Teşkilat Yoklaması (e-temayül), AK Parti'nin aday belirleme sürecinde kullandığı yenilikçi bir yöntem. Bu sistem, parti içi demokrasinin güçlendirilmesine ve daha geniş katılıma olanak tanıyor. İl Başkanı Suat Güner, bu sistemin etkinliğini ve yüksek katılımı vurgulayarak, katılan tüm üyelere teşekkür etti.
Merkez ve ilçelerdeki belediye başkanı aday adayları şu şekilde;
BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY ADAYLARI
Mustafa Deverenli
Muhammed Emin Demirkol
Süleyman Özbağ
Selami Konyalıoğlu
Reşat Özcan
KARACASU BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI (MERKEZ)
Celal Beydilli (mevcut başkan)
Şerafettin Çilkara
Sedat Bozoğlu
DÖRTDİVAN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Hamza Efe (mevcut başkan)
Şahin Serin
Recep Dalkıran
GEREDE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Mustafa Allar (mevcut başkan)
Hikmet Eke
Nurullah Demircioğlu
Durmuş Ali Daldallı
GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Mehmet Demiröz (eski ilçe başkanı)
Mehmet Demiröz
KIBRISCIK BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Mustafa Topcuoğlu
Emine Mercan
Abdulmuddalip Dikmen
Kemal Aktaş
MENGEN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Vural Turan
Muhammed Sargın
Tugay Kabasakaloğlu
Mehmet Çalışır
Sadi Şeyhan
GÖKÇESU BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI (MENGEN)
İsmail Berber
İskender Çökelez
MUDURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLAR
Metin Soygür
Hüseyin Yağın
Erdoğan Gül
Fatma Cantürk Pekcan
TAŞKESTİ BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI (MUDURNU)
Tahsin Özcan (mevcut başkan)
Mehmet Öztürk
Mehmet Çahan
Yusuf Mintaş
Turgay Arıkan
Ümit Yusuf Güngör
SEBEN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Fatih Kavak (mevcut başkan)
YENİÇAĞA BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI
Recayi Çağlar (mevcut başkan)
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