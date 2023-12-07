Akçakoca ve Düzce'de heyelan sonrası acil müdahale: İl Özel İdaresi sahada

İl Özel İdaresi'nin hızlı ve etkili müdahalesi

Düzce İl Özel İdaresi, yaşanan heyelan sonrasında bölgede acil müdahale ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, etkilenen bölgelerde hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayarak, yolların yeniden kullanıma açılması ve güvenlik önlemlerinin artırılması için yoğun bir çaba sarf etti. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve beraberindeki heyet, Kurugöl ve Koçar köylerindeki hasar tespit ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Vatandaşların güvenliği ve bölgenin iyileştirilmesi öncelik

Heyelanın yol açtığı zararın giderilmesi ve bölgenin eski haline getirilmesi çalışmalarında, vatandaşların güvenliği öncelikli olarak ele alınıyor. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki tüm risk faktörlerinin detaylı bir şekilde incelendiği, gerekli önlemlerin alındığı ve bölgenin en kısa sürede normalleşmesi için gerekli adımların atıldığı belirtildi. Ayrıca, bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik destek ve yardım çalışmalarının da devam ettiği vurgulandı.

