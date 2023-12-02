Alaplı Belediyespor, Şaban Kuzu ile Yola Devam Ediyor

Kulüp Asbaşkanı Erdal Akbaba ile yapılan görüşmeler sonucunda deneyimli teknik direktör Şaban Kuzu ile anlaşma sağlandı. Ereğli spor camiasında tanınan ve başarılı işlere imza atan Kuzu, Alaplı Belediyespor'un başında bu sezon görev yapacak.

Hoşgeldin Şaban Kuzu!

Alaplı Belediyespor'un yeni teknik direktörü Şaban Kuzu'ya resmi olarak hoş geldin denildi. Kulüp Asbaşkanı Erdal Akbaba, yapılan anlaşmanın ardından, "Teknik direktörümüz Şaban Kuzu'ya başarılar diliyoruz." şeklinde açıklama yaptı. Kulüp yönetimi, Kuzu'nun deneyimi ve başarılarına güvenerek yeni sezonda önemli bir performans elde etmeyi hedefliyor.

Alaplı Belediyespor'da Yeni Dönem Başlıyor

Alaplı Belediyespor, başarıları ile bilinen teknik direktör Şaban Kuzu önderliğinde yeni bir döneme adım atıyor. Kulüp Başkanı Nuri Tekin liderliğinde geçtiğimiz dönemde elde edilen başarıların ardından, alt yapıda da güçlü bir kadro oluşturmak adına tecrübeli bir teknik direktör tercih edildi.

Tecrübe Alaplı Belediyespor'u Güçlendirecek

Alaplı Belediyespor'un yeni teknik direktörü Şaban Kuzu, Cumartesi günü itibariyle resmi olarak göreve başlayacak. Kuzu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başarı için geliyoruz. Güzel çalışmalara imza atacağız. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, hem kulüp içindeki hem de taraftarların desteğini arkasına alarak yeni sezonda Alaplı Belediyespor'u başarıya taşıma hedefinde.

Alaplı Belediyespor'un Şaban Kuzu ile başlattığı yeni dönem, futbol camiasında heyecan yaratırken, kulüp yönetimi ve taraftarlar, Kuzu'nun liderliğinde başarı dolu bir sezon geçirmeyi bekliyor.