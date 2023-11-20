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Alaplı Sahil Park'ında kötü hava koşulları nedeniyle büyük hasar!

Alaplı Sahil Park'ında kötü hava koşulları nedeniyle büyük hasar!

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, olumsuz hava koşullarının yol açtığı ağır hasarlar Alaplı Sahil Park'ında gözle görülür bir hal aldı. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve beraberindeki birim amirleri, parkta detaylı bir inceleme yürüttü.

Başkan Tekin, yaşananları 'gerçek anlamda bir felaket' olarak tanımlayarak, parktaki basketbol sahası, tenis kortu ve çocuk parkının ciddi zarar gördüğünü belirtti. Oyun ve oturma gruplarının çoğunun yıkıldığını ve kullanılamaz hale geldiğini vurguladı.

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Önlemler ve alt yapı çalışmaları: altyapıya vurgu

Başkan Tekin, olumsuz hava koşullarına karşı günler öncesinden alınan önlemlere dikkat çekti. Geçmiş yıllarda benzer durumlarda şehir merkezinde sel baskınları yaşandığını anımsatan Tekin, yapılan altyapı çalışmaları sayesinde bu sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü ifade etti. Alınan tedbirlerle ilçede büyük bir problem yaşanmadığını, sadece Sahil Park'ta büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

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Can kaybının olmaması tek teselli

Başkan Tekin, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, en büyük tesellinin herhangi bir can kaybının olmaması olduğunu vurguladı. Sahil Park'taki hasarın onarımı ve yeniden inşası için çalışmaların başlatılacağını belirten Başkan, parkın eski haline getirilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

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Alaplı Sahil Park yeniden inşa edilecek

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaşanan felaketin ardından Sahil Park'ın yeniden inşa edileceğini ve altyapı çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. Alaplı halkının güvenliği ve rahatı için tüm önlemlerin alındığını ve bu tür olayların tekrarlanmaması için çalışmaların sürdürüleceğini ekledi.

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