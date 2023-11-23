Alaplı'da uyuşturucu operasyonu: jandarma ekipleri harekete geçti

Operasyon, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkatli ve özverili çalışmaları sonucu gerçekleşti. Devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı aramada, 2,50 gram esrar, 59 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Ele geçirilen madde ve ekipmanlar

Bu başarılı operasyon, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadeledeki etkinliğini ve kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Yapılan kimlik sorgusu ve aramalar sonucu, şüpheli şahsın "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurma ve Kullanma Suçu"ndan aranmakta olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toplum güvenliği ve hukukun üstünlüğü

Bu operasyon, toplum güvenliğinin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün korunması adına önemli bir adım olarak kaydedildi. Alaplı Jandarma Komutanlığı, bölgede huzurun ve güvenin sürdürülmesi için yürüttüğü titiz çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı etkin bir mücadele yürütüleceği vurgulandı.