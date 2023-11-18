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Aliya İzzetbegoviç Yurdu Gençleri Kan Bağışında Bulunarak Farkındalık Oluşturdu

Aliya İzzetbegoviç Yurdu Gençleri Kan Bağışında Bulunarak Farkındalık Oluşturdu

Gençlik Spor Bakanlığı Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Aliya İzzetbegoviç Yurdunda konaklayan gençler, insan hayatına dokunmak adına anlamlı bir adım attı.

Yurtta kalan öğrenciler, farkındalık oluşturmak ve toplumları bilinçlendirmek amacıyla kan bağışında bulundular.

Kızılay'a ait kan aracı, yurdun bahçesine gelerek öğrencilere kan bağışı fırsatı tanıdı. Gençler, "Her damla kan bir can" diyerek duyarlılık ve insan sevgisiyle dolu bir şekilde kan bağışında bulundular. Gençlerin bağışladığı her damla kan, birçok kişi için yaşam kaynağı olacak, sağlık mücadelesinde umut olacak. Bu anlamlı etkinlik, gençler arasında sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasına ve toplumda kan bağışı konusunda farkındalığın yayılmasına katkı sağlıyor.

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