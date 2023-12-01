Amasra Limanı'na Rus Kruvaziyerinin 33. Ziyareti: Astoria Grande'nin göz alıcı dönüşü

Rusya'nın gözde kruvaziyer gemilerinden Astoria Grande, 738 yolcu ve 422 personeliyle Amasra Limanı'na 33. kez şanlı bir giriş yaptı.

2021 yılında Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı olarak belirlenen Amasra Limanı, deniz turizminin parlayan yıldızı olarak kendini gösteriyor. Amasra Limanı, deniz turizminde bir çekim merkezi haline gelirken, Astoria Grande gemisinin 193 metre uzunluğu ve 30 metre genişliğiyle limana tekrar tekrar yanaşması, bölgenin popülerliğini pekiştiriyor.



Rus Turistlerin Amasra macerası: kültür ve doğa turizminin kesişme noktası

Gemiyle gelen Rus turistler, Amasra'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için sabırsızlanıyor. Sağanak yağışa rağmen Amasra ilçesinde gezintiye çıkan turistler, bölgenin kendine has güzelliklerine hayran kalıyor. Ayrıca, Karabük'ün tarihi Safranbolu kasabası ve Bartın il merkezine özel turlar, ziyaretçilere bölgenin zengin kültürel ve tarihi mirasını sunuyor.

Amasra Limanı: uluslararası deniz turizminde yükselen bir yıldız

Gün boyu Amasra Limanı'nda demirli kalan Astoria Grande gemisi, akşam saat 22.00'da limandan ayrılacağı bilgisiyle, limanın uluslararası deniz turizmindeki önemli rolünü vurguluyor. Aralık ayında bir, Ocak ayında ise dört kez daha Amasra'ya sefer düzenleyeceği belirtilen gemi, Şubat ayında bakıma alınacak. Nisan ayına kadar sürecek olan bakım çalışmaları, geminin bölgeye olan seferlerini geçici olarak durduracak.

Amasra Limanı ve Astoria Grande: deniz turizminin kalbinde bir işbirliği

Astoria Grande'nin Amasra Limanı'na gerçekleştirdiği 33 ziyaret, Rusya ile Türkiye arasındaki turistik ve kültürel bağların güçlendiğini gösteriyor. Bu işbirliği, hem Amasra Limanı'nın hem de Astoria Grande'nin uluslararası alanda tanınmasını sağlıyor. Amasra Limanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık olması, bölgenin deniz turizmindeki potansiyelini artırıyor ve küresel çapta daha fazla ziyaretçi çekiyor.