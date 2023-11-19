Amasra Limanı'nda fırtına nedeniyle tekne batması ve restoran gemisinin kurtarılma çabaları

Amasra Limanı, Bartın'da hızı saatte 90 kilometreye ulaşan şiddetli bir fırtınanın etkisi altına girdi. Bu doğal afetin yol açtığı olaylar, Fırtına nedeniyle batma tehlikesi geçiren tekne ve restoran gemisi, liman bölgesinde büyük bir endişeye neden oldu.

Amasra Limanı'nda bugün öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, bir balıkçı teknesinin batmasına neden oldu. Saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, teknenin iskeleye bağlı olmasına rağmen dengesini kaybetmesine yol açtı. Limanda bulunan diğer tekneler, bu felakete karşı boşaltıldı. Facianın eşiğinden dönülen anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Restoran gemisinin kurtarılma çabaları

Aynı fırtına, limanda bağlı bulunan bir restoran gemisinin de batma tehlikesini ortaya çıkardı. Geminin halatları fırtına nedeniyle koparak, karaya oturma riskiyle karşı karşıya kaldı. Sahil güvenlik ekipleri, gemiyi kurtarma operasyonuna hemen başladılar. Büyük bir panik havası içerisinde, gemi sürüklenmeye başladığı sırada sahil güvenlik ekipleri tarafından çekilmeye çalışıldı. Bu çabalarla geminin ters tarafa çekilmesi sağlandı, ancak geminin karaya oturma riski hala devam ediyor.

Vali'nin incelemeleri

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Bölgedeki fırtına şiddetini artırırken, vali tarafından yapılan incelemeler ve alınan tedbirler, felaketin etkilerini azaltmak için sürdürülüyor.

Bu olaylar, Amasra Limanı'nda yaşanan doğal afetin yarattığı ciddi tehlikeleri gösteriyor. Fırtına nedeniyle batma tehlikesi geçiren tekne ve restoran gemisi, sahil güvenlik ekiplerinin fedakarca yürüttüğü kurtarma operasyonları sayesinde şu ana kadar daha büyük felaketlerin önüne geçildi. Ancak hala geminin karaya oturma riski bulunuyor.