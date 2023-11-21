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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Bakım Çalışmalarıyla Trafiğe Kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi Bakım Çalışmalarıyla Trafiğe Kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, 08.00-22.00 saatleri arasında bakım çalışmaları için İstanbul istikametinde kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek.

Güzergâh Değişikliği ve Yol Yönlendirmeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, İstanbul istikametine seyahat edecek sürücüler için alternatif rotalar belirlendi. Bu süre zarfında, sürücüler Abant Kavşağı üzerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Bu güzergâh değişikliği, özellikle bölge trafiğini önemli ölçüde etkileyecek.

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Bakım Çalışmalarının Nedenleri ve Süresi

Bolu Dağı geçişinde gerçekleştirilecek olan bu bakım ve onarım çalışmaları, yol güvenliğini artırmayı ve uzun vadede daha konforlu bir yolculuk deneyimi sağlamayı hedefliyor. Toplam 14 saat sürecek bu çalışmalar, yolun daha güvenli ve dayanıklı hale gelmesine katkı sağlayacak.

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Etkilenen Bölgeler ve Alternatif Ulaşım Önerileri

Bu geçici trafik düzenlemesi, özellikle Bolu, Düzce ve çevre illerdeki sürücüleri etkileyecek. Alternatif güzergâh olarak belirtilen D-100 kara yolu, bu süreçte daha yoğun bir trafik akışına sahne olabilir. Sürücülerin, bu geçici değişiklikleri göz önünde bulundurarak seyahat planlarını yapmaları öneriliyor.

Bölge Sakinleri ve Yol Kullanıcıları İçin Bilgilendirme

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapılacak çalışmaların bölge sakinleri ve yol kullanıcılarına minimum düzeyde rahatsızlık verecek şekilde planlandığını belirtiyor. Yol kapama ve yönlendirme işlemleri sırasında, trafik işaretlerine ve yerel yönetimlerin yönlendirmelerine uyulması büyük önem taşıyor.

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