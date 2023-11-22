Anadolu Üniversitesi Rektörü, Filistinli Öğrencilere Destek ve Gazze İçin Çağrıda Bulunuyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Filistinli öğrencilerle gerçekleştirdiği önemli bir buluşmada, İsrail saldırısı altındaki Gazze halkının yaşam mücadelesini dinledi ve öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları anlamak için zaman ayırdı.

Buluşmada, bölgedeki soykırım boyutuna ulaşan saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Anadolu Üniversitesi, Filistinli Öğrencilere Destek Mesajını Güçlendiriyor

Rektör Erdal, görüşmede Gazze'de yaşanan savaşın korkunç boyutlara ulaştığını ifade ederek, Türk halkının ve devletinin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı. "Devletimiz ve milletimizle Filistin'in yanındayız" diyen Rektör Erdal, Türk halkının bu trajik duruma duyarsız kalmayarak sivil katliamların son bulması için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Rektör Erdal: Türk Halkı, Filistin'in Yanında Sivil Katliamlara Karşı Duracak

Anadolu Üniversitesi olarak Filistinli öğrencilere her zaman destek olacaklarını belirten Rektör Erdal, öğrencilere hitaben şunları söyledi: "Anadolu Üniversitesi olarak her zaman olduğu gibi sizlerin yanındayız. Tüm halkımız gibi biz de sivil katliamların ve yaşanan bu trajedinin son bulması için gayret göstermeye devam edeceğiz."

Filistinli Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nde Taleplerini Rektöre İletti

Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleşen buluşmaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Ali Resül Usul, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Gökçekuyu ve TÖMER Müdürü M. Sami Türker de katıldı. Bu önemli toplantıda, Filistinli öğrenciler, yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini Rektör Erdal'a ileterek Anadolu Üniversitesi'nden gelen destekler için teşekkürlerini iletti.

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Buluşmanın ardından Rektör Erdal, Filistinli öğrencilerin taleplerini dikkate alarak, gerekli adımların atılması için üniversite bünyesinde girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Bu toplantı, Anadolu Üniversitesi'nin sadece eğitimde değil, aynı zamanda insan hakları ve adalet konusundaki duyarlılığını da ortaya koyması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.