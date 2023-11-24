Anadolujet Yeniden Markalaşıyor: AJet Olarak Yeniden Tanıtıldı, Logosu ve Uçak Boyamaları Değişiyor

Artık "AJet" olarak anılacak olan şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı merkez olarak seçti. Bu kararla birlikte, Sabiha Gökçen'deki yoğunluğun artması bekleniyor.

AJet: Anadolujet'in Yenilenen Yüzü

Yeniden markalaşma süreci, sadece firmanın adını değil, logosunu ve uçak boyamalarını da kapsıyor. Yeni logo, Anadolujet'in kırmızı renk tonlarından vazgeçerek sadece mavi tonlarına odaklanacak. Bu değişim, uçakların dış görünümünde de kendini gösterecek.

Sabiha Gökçen'e Yeni Merkez: AJet'in Havalimanı Değişikliği

Anadolujet'in AJet olarak markalaşması, şirketin Türk Hava Yolları bünyesinden ayrıldığı anlamına gelmiyor. Yeni marka da yüzde 100 oranında Türk Hava Yolları iştiraki olarak faaliyet gösterecek.

Mavi Tonlara Geçiş: AJet'in Logo ve Uçak Değişiklikleri

Yapılan açıklamalara göre, AJet'in uçakları önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak. Bu yeniden markalaşma süreci, şirketin sektördeki konumunu güçlendirmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Yeniden Doğan Anadolujet: AJet, THY Çatısı Altında Yeniden Tanıtıldı