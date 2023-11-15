Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Paneli: Sağlığın Değerini Biliyoruz

Panel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşmiş ve büyük bir ilgi görmüştür. Bu panelde, bağımlılığın nedenleri, etkileri, mücadele ve tedavi yöntemleri ele alınmış, ayrıca toplumsal bilinç oluşturmanın önemi vurgulanmıştır.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, panelde yaptığı konuşmada, Ankara'da bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım attıklarını belirtmiştir. "Ankara Bağımlılıkla Mücadele Risk Haritası'nda riskli olarak tespit edilen 7 ilçemizde Bağımlılıkla Mücadele Danışma Merkezlerini bugün itibari ile hizmete sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda danışma merkezlerini tüm ilçelerde hizmete açmak zorundayız. Çok büyük tedbir almak zorundayız" diyen Başkan Yavaş, bağımlılıkla mücadeleyi ciddi bir şekilde ele aldıklarını vurgulamıştır.

Bağımlılık, gün geçtikçe artan bir sorun haline gelmiştir. Yavaş, son yıllarda Türkiye'de artan bağımlılık türlerine dikkat çekerek, bağımlılığın insanların davranışları, madde kullanımı veya diğer eylemlere olan ihtiyacını kontrol edemediği bir durum olduğunu ifade etmiştir. Madde bağımlılığının yanı sıra, teknoloji, sosyal medya, kumar, e-ticaret gibi davranışsal bağımlılıkların da insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Bu olumsuzlukların aileleri, toplumu, ülkeleri ve hatta dünyayı tehdit eden küresel bir sorun haline geldiğine dikkat çekmiştir.

Ankara Vali Yardımcısı Osman Akbaş, ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, ABB bürokratları ve daire başkanları, Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan, Prof. Dr. Zehra Arıkan, Prof. Dr. Kültegin Ögel gibi önemli isimlerin katıldığı panele, aynı zamanda çok sayıda vatandaş da ilgi göstermiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli paneli, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve çözüm yollarını tartışmak için önemli bir platform sunmuştur. Başkan Mansur Yavaş'ın açıklamaları, bağımlılıkla mücadelede atılan adımların ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bağımlılıkla mücadele, toplum sağlığını korumak ve daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek adına devam eden bir mücadeledir.