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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar'da Yeni Katlı Kavşak İnşaatına Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar'da Yeni Katlı Kavşak İnşaatına Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) üzerinde 1566. Cadde kesişimi katlı kavşak inşaatına başlıyor.

Bu proje, yoğun trafiğin olduğu bölgelerde vatandaşların zamandan ve yakıttan tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek olan bu çalışma kapsamında, 1566. Cadde Özal Bulvarı'nın 11. ve 13. kilometreleri arasındaki yol 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'den itibaren trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, Emek Caddesi üzerinden sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, vatandaşların mağdur olmamaları ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Kapatılan yolun trafiği, Emek Caddesi üzerinden sağlanacak şekilde düzenlenecek. Proje, Pursaklar trafiğine nefes aldıracak bir alternatif ve ilçeye yeni bir giriş-çıkış imkanı sunacak.

Projenin detaylarına göre, katlı kavşak projesi 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplamda 6 şeritten oluşacak ve yaklaşık 700 metre uzunluğunda olacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı, projenin tamamlanmasını 75 gün içerisinde hedefliyor. Bu çalışma, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin trafiği düzenleme ve şehir altyapısını güçlendirme amacına yönelik önemli adımlarından birini temsil ediyor.

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