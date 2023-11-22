Ankara Kalesi'nin Restorasyonu için ABB düğmeye bastı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu tarihi yapıyı koruma ve yeniden canlandırma amacıyla, Zindankapı Burcu, Güney Burçları ve Saat Kulesi'nin restorasyon çalışmalarına başlıyor.

Bu çalışmalar, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı kapsamında ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayı ile gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Tarihi Kalbine Dokunuş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin kadim tarihine sahip çıkarak, Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde yer alan tarihi eserleri gün yüzüne çıkarıyor. 469,12 metrekarelik alana yayılan Ankara Kalesi surlarının onarımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Koruma Bölge Kurulu'nun onayladığı proje çerçevesinde yapılacak. Bu restorasyon çalışmaları, kaleyi tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden ayağa kaldıracak.

Başkentin tarihi mirası sağlıklaştırılıyor

Ankara Kalesi, geçmişte Galatlar, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kale surlarında zamanla oluşan çatlaklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılacak. Bu çalışmalar, başkentin önemli turizm potansiyeline sahip olan Ankara Kalesi'nde sokak sağlıklaştırma ve demir korkuluk çalışmalarını da içerecek.

Kültürel Mirası ve Koruma Çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi'nin başkent için bulunmaz bir kültürel miras olduğunu vurguluyor. Kale, 2 bin 800 yıldır varlığını sürdürmekte ve bu süreç içerisinde çeşitli yıpranmalar yaşamıştır. Özellikle sur duvarlarındaki çatlaklar, kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Bu restorasyon çalışmaları, Ankara Kalesi'nin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak.

Ankara'nın Sembollerinden Birisi

Daire Başkanı Ödemiş, Ankara Kalesi'nin Ankara'nın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtiyor. Kale surlarının onarımı ve güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar, ciddi bir operasyonu içeriyor. Bu çalışmalar, yapısal çatlak onarımı, duvar dikişleri, tamamlanma, güçlendirme, açıkların kapatılması, boya temizliği, çimento derz sökümleri, kaldırılacak muhdes ekler, korunacak dönem izi ekler, ağaç ve bitki temizliği işlemlerini kapsayacak.

Sağlıklı Bir Şekilde Geleceğe Taşınacak

Bu restorasyon çalışmaları, Ankara Kalesi'ni daha sağlıklı bir şekilde geleceğe taşıyacak. Belediye Meclisi tarafından verilen yetki ve kararlarla, ABB'nin sorumluluğunda olmayan bu alanda yasal olarak ödenek ayrılıp harcama yapılabilmesi sağlandı. Bu tarihi mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, Ankara'nın kültürel ve tarihi kimliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor.