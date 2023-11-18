Ankara Sanayi Odası 60. Yılını Anıtkabir'de Atatürk'ün Huzurunda Kutladı

18 Kasım 1963 tarihinde kurulan ASO, bu anlamlı günü Ulu Önder Atatürk'ün manevi huzurunda geçirerek başarılarla dolu 60 yılı gurur ve minnetle andı. ASO Başkanı Seyit Ardıç, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bıraktığı mirası gelecek nesillere taşıma sözü verdi.

Tören, Aslanlı Yol'da başlayan ASO Başkanı Seyit Ardıç liderliğindeki kortejin yürüyüşüyle başladı. ASO'nun Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Komite Üyeleri, Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri, ASO üyesi firmaların temsilcileri ve personelinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu anıta kadar devam etti. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Anıtkabir Özel Defteri'ne imza attı ve burada yaptığı açıklamada, ASO'nun 60 yıl boyunca birçok başarı elde ettiğini ve 9 bin üye iş insanıyla üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak için kararlı adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Ardıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve özlemle selamlarını ileterek, ASO'nun Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da ülkenin muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.