Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda Önemli Konuları Gündeme Taşıdı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nın büyük bir verimlilikle geçtiğini ifade etti.

Baran, toplantının iş dünyasının beklenti ve problemlerini iletmek adına önemli bir platform sağladığını belirtti. Toplantıya katılanların gündeminde enflasyonla mücadele kapsamında özel sektöre yapılan "indirim çağrısı" da bulunuyordu.

Başkan Baran, Ticaret Bakanı Bolat'ın enflasyonla mücadele konusundaki çağrısını hatırlatarak, Ankara Ticaret Odamız üyelerine de bu çağrıya olumlu yanıt vermeleri çağrısında bulunduklarını dile getirdi. Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın liderliğindeki bu çağrının önemine vurgu yaparak, iş dünyasının elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

ATO Başkanı, toplantının iş dünyasının sesini duyurmasına vesile olduğunu belirterek, Ticaret Bakanı Bolat'ın ilgiyle dinleyip notlar aldığını ifade etti. Baran, beyaz ve mavi yakalı işçi bulamama sorununun reel sektörün ortak konuları arasında öne çıktığını belirtti. İnşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörün istihdam konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın 160 bin üyesini temsilen dile getirdiği konular arasında enflasyonla mücadele, vergi yükünün azaltılması, KDV uygulamalarının tek oranlı hale getirilmesi, ticari kredi kartlarının değerlendirilmesi, işletmelerin finansman ihtiyaçları, emeklilik sistemi, şirket birleşmelerinin teşviki ve Ankara'nın dış uçuşlarının artırılması gibi konular yer alıyor. Baran, iş dünyasının ortak sorunlarına çözüm bulunması için yapılan bu istişare toplantısının önemine vurgu yaparak, iş dünyasıyla hükümet arasındaki işbirliğinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.