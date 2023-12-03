Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çalışması: Türkiye Tarım Arazi Mikroplastik Kirliliği Analizi ve Etkileri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen 'Türkiye Topraklarının Farklı Arazi Kullanımı Koşullarında Mikroplastik Düzeylerinin Değerlendirilmesi' projesi, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki 9 ilden alınan toprak numuneleri üzerinde yoğunlaştı. Prof. Dr. Oğuz Can Turgay ve Dr. Muhittin Onur Akça liderliğindeki araştırma ekibi, özellikle çilek üretiminin yaygın olduğu Adana, Antalya, Mersin, Manisa, Aydın, İzmir, Sakarya, Bursa ve Çanakkale illerinde toprak örnekleri topladı.

Mikroplastik Oranları Bölgesel Olarak Belirlendi

Araştırma sonuçlarına göre, Akdeniz Bölgesi'nde 1 kilogram toprakta yaklaşık 300, Ege'de 180 ve Marmara'da ise 160 parça plastik tespit edildi. Bu miktarlar, farklı iklim koşulları, tarım uygulamaları ve toprak yönetimi faktörleriyle etkilendi. Prof. Dr. Turgay, analiz sonuçlarını paylaşarak, "Plastik miktarı en fazla Akdeniz Bölgesi'nde tespit edildi. Sırasıyla Akdeniz’de 1 kilogram toprakta yaklaşık 300, Ege’de 180, Marmara'da 160 plastik partikül madde tespit edildi" şeklinde belirtti.

Plastik Kirliliğinin Topraktaki ve İnsan Sağlığındaki Etkileri

Prof. Dr. Turgay, plastiklerin suda ve gıda ürünlerinde birikmesinin endişe verici olduğunu vurgulayarak, toprak boyutundaki kirlilikle ilgili farkındalığın ise yetersiz olduğuna dikkat çekti. Mikroplastiklerin toprakta uzun süre kalabildiğini ve bu süre zarfında topraktaki yaşama zarar verebileceğini belirten Turgay, "Bu plastiklerin toprakta geçen zaman içinde kimyasal yapıları değişiyor, yapışkan hale gelebiliyor. Dolayısıyla etraftaki diğer ilaç ve gübre kalıntılarının üstlerinde birikmeye başlıyor. Bu da o civarda yaşayan toprak canlılarına zarar vermeye başlıyor" dedi.

Topraktan Sofraya Uzanan Tehlike ve Çözüm Önerileri

Topraktaki mikroplastiklerin insan sağlığına olası zararlarına dikkat çeken Prof. Dr. Turgay, mikroplastiklerin topraktan su aracılığıyla bitkilere ve nihayetinde insanların sofralarına kadar ulaşabileceğini ifade etti. Bu durumun, gıda zincirinde plastik birikiminin artması anlamına geldiğini söyledi. Turgay, çözüm olarak ise naylon yerine daha sürdürülebilir bir malzeme geliştirme ihtiyacına vurgu yaptı.

Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Araştırmanın uluslararası bir bilimsel dergide yayımlandığını belirten Prof. Dr. Turgay, çalışma sonuçlarının beklentilerinin ötesinde olduğunu ve yeni sorular ortaya çıkardığını ifade etti. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, plastik kirliliğinin daha geniş bir coğrafyada ve farklı tarım uygulamalarında nasıl değiştiğini anlamak için daha fazla örneklemenin yapılması planlanıyor. Bu tür çalışmalar, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve çevre koruma stratejileri için önemli veriler sunabilir.