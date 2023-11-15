Ankara'da Coşkuyla Kutlanan 'Şuşa Kültür Günleri'nde Azerbaycan Sanatı Sahne Aldı

Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Türksoy işbirliğiyle gerçekleştirilen "Şuşa Kültür Günleri" kapsamında Ankara'da düzenlenen konser, sanatseverleri ve Azerbaycan kültürüne ilgi duyanları bir araya getirdi.

Ankara CSO Ada Tarihi Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Azerbaycanlı sanatçılar, özel bir konserle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov ve Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf'un katılımıyla gerçekleşen konser, büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı. Programın açılışında yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından, Şuşa'nın kurtuluşundan sonra bölgede yapılan yatırımları anlatan bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov'un konuşmasında, Şuşa zaferinin Azerbaycan'ın yanı sıra tüm Türk dünyasının bir zaferi olduğunu vurguladı. Kerimov, "Bugün Türk Dünyası'nın Kültür Başkenti olarak, Türkiye'nin başkenti Ankara'da Şuşa Kültür Günleri'ni geçirdik ve buraya, başkentimize Şuşa’nın bir parçasını getirdik. Şuşa’da son üç yılda çok fazla iş yapıldı. Ama vurgulamak isterim ki, Şuşa'nın azat olunması, Karabağ Savaşı'nın zirvesi olan bu zafer, tek Azerbaycan'ın zaferi değil, tüm Türk Dünyası'nın zaferidir. Türkiye'nin Türk kardeşlerimizin bize olan sevgisi ve muhabbetini hissediyoruz" şeklinde konuştu.

Konserde sahne alan Azerbaycanlı sanatçılar Anar Şuşalı, Güney İmamverdiyeva ve İlkin Ahmedov, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ayrıca, Azerbaycan'a özgü geleneksel kıyafetler ve sanatçıların eserleri sergilendi, Azerbaycan Devlet Halk Dansları Topluluğu da dans performanslarıyla göz doldurdu.

Şuşa Kültür Günleri, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak nitelendirildi. Etkinlik, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmenin yanı sıra, Ankara'daki sanatseverlere zengin Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı sundu.