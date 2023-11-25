Ankara'da Husumetli Komşular Arasında Kanlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, husumetli komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, pompalı tüfekle ateş ederek 4 komşusundan ikisini öldürdü, ikisini de yaraladı.

Olay, Esertepe Mahallesi Şehit Mustafa Ercigez Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. (59), daha önce husumet yaşadığı bina yöneticisi Sema Taşkıran (46) ile asansör bakımı esnasında çıkan gürültü sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmaya diğer komşular Sevda Şahan (46), eşi Uğur Şahan (48) ve oğulları Mehmet Ali Şahan (15) da katıldı. Öfkelenen Hüseyin A., evden getirdiği pompalı tüfekle önce baba ile oğluna, ardından kaçarak sokağa çıkan Sema Taşkıran ile Sevda Şahan'a ateş etti.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen Uğur Şahan ile oğlu Mehmet Ali Şahan olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Şahan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralı Sema Taşkıran'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırgan Hüseyin A., cinayet büro amirliği ekiplerince olay yerinde suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ancak olayın ardından zaman zaman tansiyonun yükseldiği gözlenirken, bazı vatandaşlar olay yerine gelen basın mensuplarına saldırdı. Polis ekipleri müdahale ederek gerginliği kontrol altına aldı.

Yakınları, olayı öğrenen baba ile oğlunun hayatını kaybetmesi üzerine sinir krizi geçirirken, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Tanıklardan Fadime Karaçay, daha önce komşular arasında gürültü sebebiyle ufak çaplı tartışmaların yaşandığını belirtirken, Adnan Gedikoğlu ise olay anında yaşadıklarını anlatarak polis ekiplerinin saldırganı gözaltına almasını aktardı.

Bu tür olaylar, komşuluk ilişkilerindeki anlaşmazlıkların ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Aynı zamanda olayın basın mensuplarına yönelik saldırıya dönüşmesi, kamuoyunun haberdar olma hakkının önemini bir kez daha vurgulamaktadır.