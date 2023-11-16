Antik Kent Konuralp'te Tarihi Keşifler, Dionysos Kült Mekanı Ortaya Çıktı

Büyük İskender Portresi ve daha fazlası

Geçen eylül ayında, çok iyi korunmuş bir Büyük İskender portresinin bulunmasıyla gündeme gelen Konuralp kazıları, şimdi de yeni bir gelişmeyle dikkat çekiyor. Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılarda, antik tiyatronun üst kısmında, eşsiz mozaiklerle süslü bir oda keşfedildi. Bu keşif, antik kentin sırlarını gün yüzüne çıkarıyor.

Mozaikli yapının keşfi ve önemi

Yeni bulunan bu oda, Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosunun portiko bölümünde yer alıyor. Dikdörtgen planlı yapı, zengin renklerde ve geometrik desenlerle bezenmiş mozaik bir zeminle kaplı. Odanın duvarları, kalın bir harç tabakası üzerine mermer plakalarla süslenmiş durumda. Oda içinde yer alan, çam ağacı ve iki aslan figürü ile zenginleştirilmiş mozaikler, Dionysos Kültü'nün izlerini taşıyor.

Konuralp Antik Kenti'nin gizemleri

Bu son keşif, Konuralp Antik Kenti'nin sadece Düzce için değil, tüm Türkiye için ne kadar önemli bir tarihî miras olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu alanda daha önce bulunan Medusa ve Apollon heykelleri ile Büyük İskender'in heykeli gibi eserler, antik kentin zengin tarihini ve kültürel önemini vurguluyor. Konuralp, bu bulgularla birlikte Türkiye'nin önemli turistik ve tarihî merkezlerinden biri haline gelme yolunda ilerliyor.

Tarihi koruma ve turizm potansiyeli

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp'teki kazıların önemine dikkat çekerek, bu keşiflerin bölge için ne kadar değerli olduğunu vurguluyor. Başkan Özlü, antik tiyatroyu ziyaret ederek, arkeologlardan bilgi alıyor ve bu tarihi keşiflerin Düzce'nin ve Türkiye'nin turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.