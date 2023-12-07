Apple'ın Yapay Zeka Arenasındaki Yenilik: MLX Çerçevesi ve Derin Öğrenme Odaklı Adımları

Apple, yapay zeka alanındaki gelişmelerine odaklanarak kendi çipleri için uygun çerçeveler ve model kütüphanelerini sessiz sedasız bir şekilde tanıttı.

Bu adım, MacBook modellerine verimli yapay zeka uygulamalarının entegre edilebileceği bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor. Apple'ın makine öğrenme araştırma ekibi, MLX adını taşıyan yeni bir makine öğrenme çerçevesini tanıtarak geliştiricilere, Apple Silicon çipleri için optimize edilmiş modeller ve derin öğrenme kütüphaneleri oluşturma imkanı sağlıyor.

Apple'ın Yapay Zeka Araştırmalarındaki Yenilik: MLX

Apple'ın yapay zeka araştırma ekibi, MLX adlı çerçeve ile geliştiricilere geniş bir olanak yaratıyor. MLX, paylaşımlı belleğe sahip olması sayesinde, desteklenen tüm donanımlarda veri taşıma gerekliliğini ortadan kaldırarak görevlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyor. Şu anda CPU ve GPU'ları destekleyen MLX, GitHub sayfası ve PyPI üzerinden erişilebilir durumda. Bu yeni çerçeve, geliştiricilere, Meta'nın Llama ve Stable Diffusion gibi üretken yapay zeka modellerini basit bir şekilde oluşturabilme gücü sağlıyor.

MLX Data: Derin Öğrenme Odaklı Çerçeve

MLX Data, genel olarak derin öğrenmeye odaklanan bir yapıya sahiptir. Apple, büyük rakipleri Microsoft ve Google gibi genel yapay zeka alanına odaklanmak yerine, özellikle derin öğrenme modelleri için bir çerçeve sunarak öne çıkıyor. Firmanın GitHub sayfasına göre, MLX, PyTorch, Jax ve ArrayFire gibi önemli çerçevelerden ilham alarak geliştirilmiştir. Bu, geliştiricilere çeşitli yapay zeka uygulamaları için kullanılabilecek geniş bir araç seti sunmaktadır.

Apple'ın Yapay Zeka Stratejisi

Apple, yapay zeka konusunda ilerleme kaydetmeye devam ederken, rakipleri gibi üretken yapay zeka alanına ağırlık vermiyor. Hatta şirket, yapay zeka terimini mümkün olduğunca kullanmaktan kaçınıyor. Bu strateji, Apple'ın özellikle derin öğrenme ve belirli yapay zeka uygulamalarına odaklanarak benzersiz bir konumda yer almasını sağlıyor.

Apple'ın MLX çerçevesi, geliştiricilere optimize edilmiş yapay zeka modelleri oluşturmak için güçlü bir araç seti sunarken, şirketin yapay zeka stratejisinin genel yapay zeka odaklı rakiplerinden farklılaştığını görüyoruz. MLX Data'nın derin öğrenme odaklı yapısı, Apple'ın bu alanda ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ve gelecekteki yapay zeka uygulamalarında etkili bir rol oynayabileceğini gösteriyor