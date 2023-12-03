Aralık Ayında SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Maaş İkramiye Müjdesi ve Ödeme Takvimi

Aralık ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeli bir haber geldi. Bu kapsamda, 01-05 Aralık tarihleri arasında emeklilere çifte ödeme yapılacak.

Hem SGK'dan hem de bankalardan yapılan açıklamalara göre, 17 milyon emekli vatandaşa bir maaş ikramiye ödemesi yapılacak.

Çifte Ödeme Desteği Emeklilere Geliyor

Türkiye genelinde 17 milyona yakın emekli, maaşlarıyla geçinmeye çalışan vatandaşlar arasında yer alıyor. Aralık ayı, emeklilere yönelik yeni ek ödeme kampanyalarının başlangıcını müjdeleyen bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve EYT emeklileri için yapılan duyurular, emeklilere çifte ödeme desteğinin müjdesini veriyor.

Bankalar ve SGK'dan Çifte Müjde

Bankaların ve SGK'nın sabah saatlerinde yaptığı açıklamalara göre, emeklilere bir maaş ikramiye ödemesi onaylandı. Bu ödemeler, Aralık ayının ilk haftasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bu ek ödeme, milyonlarca emekli vatandaş için maddi anlamda rahatlama sağlayacak.

Maaş İkramiye Detayları

Bankalardan yapılan açıklamalara göre, emekliye verilecek ikramiye ödemesi bankadan bankaya değişiklik göstermekle birlikte, ortalama olarak 7.500 TL ile 12.500 TL arasında olacak. En yüksek promosyonu veren banka ise ING Bank olarak belirlendi, net promosyonları 12.500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Emekliler, bu ikramiye ödemesinden faydalanmak için maaşlarını seçtikleri bankaya taşıyarak üç yıl boyunca burada tutma taahhüdü vermeleri gerekiyor.

SGK Emekli Maaşı Ödeme Takvimi

SGK, Aralık ayında emekli maaşı ödeme takvimini açıkladı. Buna göre, emekli sandığı emeklilerine ödemeler 15 Aralık'ta yapılacak, SSK emeklileri ise 17-26 Aralık tarihleri arasında maaşlarını alabilecekler. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu müjdeli haberlerle birlikte emekliler, hem maaşlarını zamanında almanın hem de ek ödeme desteğinden faydalanmanın sevincini yaşayacaklar. Bu ödemeler, emeklilerin finansal durumlarına olumlu bir katkı sağlayacak.

Aralık ayında gerçekleşecek çifte ödeme, emekliler için umut verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Hem bankalardan gelen maaş ikramiyesi hem de SGK'nın belirlediği ödeme takvimi, emeklilere maddi destek sağlayarak yaşam standartlarını iyileştirecek. Bu süreçte emekliler, banka tercihlerini gözden geçirerek en avantajlı promosyonları değerlendirebilirler.