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  3. Arama çalışmaları devam ediyor: kafkametler faciasında kayıp 7 mürettebat için umutlar tükenmiyor

Arama çalışmaları devam ediyor: kafkametler faciasında kayıp 7 mürettebat için umutlar tükenmiyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın Gemisi, Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama operasyonuna katıldı.

19 Kasım'da kuvvetli fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batan gemiden 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı.

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Hava muhalefeti arama çalışmalarını engelliyor

Hafta sonu etkili olan kötü hava koşulları sebebiyle dalgıçların çalışmalarına ara verildi. Ancak havadan ve deniz yüzeyinden helikopter ve botlarla arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam etti. Elverişli hava şartlarının geri dönmesiyle birlikte deniz altındaki arama operasyonlarına yeniden başlandı.

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TCG Akın Gemisi'nin önemli rolü

TCG Akın Gemisi, ilçe açıklarına sabah saatlerinde ulaşarak batık geminin etrafında konumlandı. Gemi, karaya oturan, arıza yapan veya yara alan gemilerin kurtarılmasında, açık deniz yedeklemesi, dalgıç operasyonları, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ve Atmosferik Dalış Süiti (ADS) ile su altı onarım ve enkaz çıkarma gibi birçok kritik görevi üstlenebiliyor. Ayrıca, su üstü atışlarında hedef çekme, torpido atışlarında hedef gemi olarak hizmet verme, denizaltıların satha gelememesi durumunda personele yaşam desteği sağlama ve gemi yangınlarına müdahale gibi çeşitli rolleri de bulunuyor.

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Sahil güvenlik ekiplerinin yoğun çabası

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de helikopter, bot ve termal kameralarla kayıp mürettebatın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Arama çalışmaları, hem hava hem de deniz yoluyla titizlikle sürdürülüyor.

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Toplumun umudu ve beklentisi

Bu zorlu süreçte, kayıp mürettebatın aileleri ve toplum, umutlarını kaybetmeden kurtarma ekiplerinin başarılı olacağına inanıyor. Ereğli ve çevresindeki topluluk, kayıpların bulunması için dua ediyor ve sürekli desteklerini ifade ediyor.

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