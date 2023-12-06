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Arama çalışmaları sürüyor: Kdz. Ereğli'de Nene Hatun Müdahale Gemisi göreve başlıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler Gemisi'nin mürettebatını arama çalışmaları 17. gününde devam ediyor. Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi'nin katılımıyla umutlar artıyor.

Kafkametler faciası: 5 can kaybı, 7 kayıp denizci

Geçen ay Ereğli'de yaşanan facia, kuvvetli fırtınanın etkisiyle askeri mendireğe çarparak batan Kafkametler Gemisi ile başladı. Kazada, geminin 12 mürettebatından 5'inin hayatını kaybettiği acı haberi geldi. Ancak hala 7 denizcinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Arama kurtarma çalışmaları, her geçen gün artan bir azimle devam ediyor.

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Sahil Güvenlik ve AFAD seferber oldu

Ereğli Limanı ve çevresinde devam eden arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve AFAD başta olmak üzere, profesyonel dalgıç ekipleri de katılıyor. Hem karadan hem de denizden yürütülen bu çabalar, kayıp mürettebatın bulunması için büyük önem taşıyor.

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Nene Hatun Gemisi sahaya ulaştı

TCG Akın Gemisi'nin ardından, Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi de Kdz. Ereğli Limanı'na ulaşarak arama çalışmalarına dahil oldu. Bu geminin katılımı, sahadaki ekiplere önemli bir destek sağlayacak. Nene Hatun Gemisi, dalgıçların deniz altındaki ön incelemelerini tamamlamasının ardından aktif olarak arama faaliyetlerine başlayacak.

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Umutlar taze: mürettebatı bulma çabası

Bu zorlu sürecin her aşamasında, hem yerel topluluk hem de ulusal düzeyde büyük bir dayanışma ve destek söz konusu. Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi'nin katılımıyla birlikte, kayıp denizcilerin ailelerine ve tüm Türkiye'ye umutların yeşermesi adına önemli bir adım atılmış oldu.

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