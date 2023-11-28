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Arama-kurtarma operasyonu: jandarma ekiplerinden gece gündüz mesaisi

Arama-kurtarma operasyonu: jandarma ekiplerinden gece gündüz mesaisi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında yaşanan deniz felaketinin ardından, Türk Bayraklı 'Kafkametler' adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatının bulunması için Jandarma ekipleri yoğun bir arama-kurtarma operasyonu yürütüyor.

19 Kasım'da meydana gelen trajik kazada, geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılırken, geri kalan 7 kişi için umutlu arayış sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, olumsuz hava koşullarına meydan okuyarak, 60 kişilik özel bir tim oluşturdu. Bu ekip, Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timi, yer altı görüntü izleme cihazları, asayiş komando bölüğü ve diğer ileri teknoloji ekipmanlarla donatıldı. Ekipler, ısıya duyarlı termal cihazlar, gece görüşlü dronlar ve termal dürbünler kullanarak, gece gündüz arama faaliyetlerini sürdürüyor.

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Kara ve denizde yoğun çaba, devriye timleri de sahada

Kdz. Ereğli ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlıkları da kara operasyonlarına 12 devriye timi ve 12 müdahale aracı ile destek veriyor. Bu ekipler, zorlu hava şartlarında dahi aralıksız olarak arama çalışmalarını sürdürerek, kayıp mürettebatın bulunması için tüm güçleriyle çaba gösteriyor.

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Umutlar tükenmiyor, mürettebat için zamanla yarış

Kazanın ardından geçen süre, kayıp mürettebatın aileleri ve ekipler için umut dolu bir bekleyişi sürdürüyor. Her geçen saat, kayıpların bulunması için kritik öneme sahipken, Jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları devam ediyor. Bu zorlu görevde, ekiplerin deneyimi ve teknolojik donanımları, başarı şansını artırıyor.

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Toplum destekliyor, yerel ve ulusal düzeyde dayanışma

Bu trajik olay, yerel ve ulusal düzeyde geniş yankı buldu. Toplumun her kesimi, kayıp mürettebatın bulunması için gösterilen çabalara destek veriyor. Jandarma ekiplerinin bu zorlu süreçte gösterdikleri azim ve kararlılık, tüm Türkiye tarafından takdirle karşılanıyor.

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