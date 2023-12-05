Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Özgür Ozan'ın Bolu ve Tokat bağlantısı

Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Başkomiser Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan, 57 yaşında tecrübeli bir oyuncudur. Bolu doğumlu olan Ozan, lise eğitimini Ankara Cumhuriyet Lisesinde tamamladı ve ardından amatör tiyatrolarda sahne aldı.

Başkomiser Hüsnü Çoban'ın gerçek hayatı

Tiyatro kariyerinin yanı sıra, 1985 yılına kadar profesyonel basketbol oynayan Özgür Ozan, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

Bolu’nun evladı Tokat’ın damadı

Özgür Ozan'ın eşi Neslihan Uğur Ozan, Tokat doğumlu ve babası İrfan Uğur Tokat'ta eczacı olarak çalışıyor. 2005 yılında evlenen çift, iki çocuk sahibidir. Neslihan Uğur Ozan, medya sektöründe çeşitli görevlerde bulunarak yöneticilik vasıflarını sergiledi ve 'uygulayıcı yapımcılık', 'sanat yönetmenliği' ve 'yapım sorumlusu' gibi rollerde çalıştı. Özgür Ozan'ın Tokatlı eşi sayesinde, oyuncu aynı zamanda "Tokat'ın oyuncu damadı" olarak da anılıyor.

Arka Sokaklar dizisi ve Özgür Ozan

2006 yılında başlayan ve Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisi olan Arka Sokaklar, polisiye, aksiyon, dram ve komedi türlerinde izleyiciyle buluşuyor. Dizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bir polis ekibinin mesleki ve ailevi yaşamlarını konu alıyor. Özgür Ozan, dizide ekibe ilk katılan oyunculardan biri olarak, tecrübesi ve babalık nitelikleriyle genç üyelere yol gösteren bir karakteri canlandırıyor.