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Asar deresi projesi: Düzce'nin yenilenen yüzü

Asar deresi projesi: Düzce'nin yenilenen yüzü

Düzce Belediyesi, şehrin merkezini iki yaka arasında bağlayacak olan Asar Deresi Projesi'nde hız kesmeden ilerliyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülük ettiği bu önemli proje, TBB ödülünün de sahibi.

Projenin ilk etabı, Küçüksu ile Şaguç köprüleri arasında gerçekleşiyor. Burada temel atma işlemleri, fore kazık çakılması ve 430 metre uzunluğundaki alanda amfi basamakların yapımı tamamlandı. Şimdi ise, birinci köprünün tabliyesini taşıyacak geçici montaj ayaklarının kurulum aşamasındayız.

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Kaliteli imalat: çelik ve kaynak çalışmaları

Projede kullanılan çelik yapılar, detaylı ve özenli kaynak işlemleri ile birleştiriliyor. Kaynak ağızlarının temizlenmesi, kaynak yerlerinin hazırlanması ve montaj tezgahının kurulması gibi aşamalar, projenin kalitesini artırıyor.

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Amfi basamaklar ve tabliye montajı: Asar Deresi'nin dönüşümü

Projede, amfi basamakların tamamlanması ve tabliyenin montajı, Asar Deresi'nin yenilenen yüzünü ortaya çıkarıyor. Bu yenilikler, Düzce'ye estetik ve fonksiyonel bir değer katıyor.

Ankara’dan gelen destek: köprü parçalarının hazırlığı

Asma köprünün üst parçalarının bir kısmı, Ankara’daki fabrikada kumlama işlemi tamamlandıktan sonra boyaya hazır hale getiriliyor. Bu parçalar, önümüzdeki günlerde projeye dahil edilecek.

Düzce'nin geleceğine yatırım

Asar Deresi Projesi, Düzce'nin geleceğine yapılan bir yatırım. Bu proje, şehrin iki yakasını birleştirerek, hem estetik hem de kullanışlı bir alan yaratmayı hedefliyor.

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