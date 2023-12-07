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Asar Deresi'nde yenilenme rüzgarları: köprü inşaatı ile Düzce'nin çehresi değişiyor

Asar Deresi'nde yenilenme rüzgarları: köprü inşaatı ile Düzce'nin çehresi değişiyor

Düzce'nin Asar Deresi Projesi ile şehir hayatı yeniden şekilleniyor. Güney ve Kuzey yönlerini birleştirecek köprü inşaatı başladı. Sel felaketinden sonra yeniden inşa süreci ve köprü montaj çalışmaları hız kazanıyor. Düzce için yeni bir dönem başlıyor.

Asar Deresi'nde tarihi dönüşüm

Projenin ilk etabı olarak bilinen bu köprü, Düzce'yi Doğu-Batı ekseni üzerinde birleştirecek. Deprem ve sel gibi doğal afetlere dayanıklı olacak şekilde tasarlanan köprü, şehrin yaşam alanlarının genişlemesine katkıda bulunacak. Proje, Düzce'nin yüzünü tamamen değiştirecek ve şehre yeni bir soluk getirecek.

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Yeni köprü, yeni umutlar

Düzce'nin iki yakasını birleştirecek olan bu devasa yapı, geçtiğimiz haftalarda başlayan montaj çalışmaları ile dikkat çekiyor. Köprünün parçaları, Ankara'dan özel sevkiyatlarla getirildi. İlk tabliye yerleştirilme işlemi ise dere içine konulan vinç yardımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Köprünün diğer parçaları da sırasıyla yerlerine monte edilecek.

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Sel felaketinden sonra yeniden inşa

Temmuz ayında meydana gelen sel felaketinde yıkılan Darıyeri Hasanbey köyündeki köprü, bu proje kapsamında yeniden inşa ediliyor. Vali Selçuk Aslan’ın da yer aldığı bir heyet, inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köprünün temel ayakları tamamlandı ve yakın zamanda tabliye yerleştirme işlemine geçilecek.

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