  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ATO Başkanı Gürsel Baran, İstişare Toplantısında İş Dünyasının Öncelikli Sorunlarını Dile Getirdi
ATO Başkanı Gürsel Baran, İstişare Toplantısında İş Dünyasının Öncelikli Sorunlarını Dile Getirdi

ATO Başkanı Gürsel Baran, İstişare Toplantısında İş Dünyasının Öncelikli Sorunlarını Dile Getirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nın büyük bir verimlilikle geçtiğini belirtti.

aw076796-02-1.jpg

Baran, toplantının reel sektörün önemli konularını gündeme getirdiğini, özellikle beyaz ve mavi yakalı işçi bulma sorununun sektörler arasında ortak bir problem olarak öne çıktığını ifade etti.

Baran, yazılı açıklamasında, toplantının başlangıcında Bakan Bolat'ın enflasyonla mücadele çerçevesinde özel sektöre yönelik yaptığı "indirim çağrısı"na vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın çağrısı üzerine ATO üyelerine enflasyonla mücadelede iş dünyasının destek olması için bir indirim çağrısı yaptıklarını hatırlattı.

Toplantının verimli geçtiğini ve iş dünyasının beklenti ve sorunlarını Bakan Bolat'a ilettiklerini belirten Baran, Bakan'ın ilgiyle dinlediğini ve notlarını aldığını söyledi. Baran, özellikle beyaz ve mavi yakalı işçi bulma konusunda yaşanan sıkıntıya vurgu yaparak, inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörün istihdam konusunda zorlanma yaşadığını dile getirdi.

aw076796-03.jpg

ATO Başkanı Baran'ın 160 bin üyesini temsilen dile getirdiği konular arasında, enflasyon muhasebesine geçilmesi, esnaf ve tacir arasında yapılan uygulamalarda eşitlik, KDV uygulamasında tek oranlı düzenleme, düzenli vergi ödeyen mükelleflerin ödüllendirilmesi, ticari kredi kartlarının limit ve taksitlendirme süreçlerinin gözden geçirilmesi, işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması, emeklilik sisteminde prim gün sayısının düşürülmesi, şirket birleşmelerinin özendirilmesi ve Ankara'nın dış uçuşlarının artırılması gibi konular bulunuyor. Baran, bu konuların iş dünyası için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, çözüm ve destek taleplerini Bakan Bolat'a ilettiklerini belirtti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi
Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı