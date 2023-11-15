ATO Başkanı Gürsel Baran, İstişare Toplantısında İş Dünyasının Öncelikli Sorunlarını Dile Getirdi

Baran, toplantının reel sektörün önemli konularını gündeme getirdiğini, özellikle beyaz ve mavi yakalı işçi bulma sorununun sektörler arasında ortak bir problem olarak öne çıktığını ifade etti.

Baran, yazılı açıklamasında, toplantının başlangıcında Bakan Bolat'ın enflasyonla mücadele çerçevesinde özel sektöre yönelik yaptığı "indirim çağrısı"na vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın çağrısı üzerine ATO üyelerine enflasyonla mücadelede iş dünyasının destek olması için bir indirim çağrısı yaptıklarını hatırlattı.

Toplantının verimli geçtiğini ve iş dünyasının beklenti ve sorunlarını Bakan Bolat'a ilettiklerini belirten Baran, Bakan'ın ilgiyle dinlediğini ve notlarını aldığını söyledi. Baran, özellikle beyaz ve mavi yakalı işçi bulma konusunda yaşanan sıkıntıya vurgu yaparak, inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörün istihdam konusunda zorlanma yaşadığını dile getirdi.

ATO Başkanı Baran'ın 160 bin üyesini temsilen dile getirdiği konular arasında, enflasyon muhasebesine geçilmesi, esnaf ve tacir arasında yapılan uygulamalarda eşitlik, KDV uygulamasında tek oranlı düzenleme, düzenli vergi ödeyen mükelleflerin ödüllendirilmesi, ticari kredi kartlarının limit ve taksitlendirme süreçlerinin gözden geçirilmesi, işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması, emeklilik sisteminde prim gün sayısının düşürülmesi, şirket birleşmelerinin özendirilmesi ve Ankara'nın dış uçuşlarının artırılması gibi konular bulunuyor. Baran, bu konuların iş dünyası için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, çözüm ve destek taleplerini Bakan Bolat'a ilettiklerini belirtti.