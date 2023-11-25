Avukat Ceren Cansu Odakan'dan kombi kapatan komşulara dava açma hakkında önemli açıklamalar

Başkasının Hakkına korumak

Avukat Odakan, alt komşunun kombisini kısması veya kapatması durumunda, üst komşunun yaşam kalitesine zarar verildiğini ifade etti. Kat mülkiyeti kanununa göre, her bireyin doğruluk ve başkasının hakkına zarar vermemek gibi temel ilkeleri gözetmesi gerektiğini vurguladı. Bu tür durumların, özellikle kat maliyetlerinin son dönemdeki artışlarından kaynaklanan ekonomik sebeplerle daha sık yaşandığını belirtti.

Kombi Kapatan Komşulara Karşı Yapılacaklar

Şikayet durumunda ilk olarak arabuluculuğa başvurulduğunu belirten Avukat Odakan, anlaşma sağlanamazsa ısınma ücretinin bir kısmının alt komşudan talep edilebileceğini açıkladı. Kombi yakılmaması nedeniyle oluşan ek maliyetlerin, zarar gören tarafça alt komşudan talep edilebileceğini ifade etti. Bu süreç, kat mülkiyeti kanunları çerçevesinde yürütülüyor ve taraflar arasında adil bir çözüm bulunmasını amaçlıyor.

Alınabilecek Hukuki önlemler

Yargının, kombi kapatan komşulara karşı üşüyen kesimin yanında olduğunu ifade eden Avukat Odakan, iyi niyet kuralları gereğince, meskenlerde oturması gerekenlerin haklarının korunduğunu belirtti. Bu durumda, apartmanın çoğunluğunun ve üşüyen kesimin haklarının korunmasının ön planda olduğunu vurguladı. Yargı, bu tür durumlarda genellikle mağdur olan tarafın lehine kararlar vererek, yaşam kalitesinin korunmasını ve adil bir yaşam alanı oluşturulmasını destekliyor.

Önlemler ve Hukuki Süreçler

Kış aylarında kombisini kapatan komşulara karşı alınabilecek önlemler, öncelikle diyalog ve arabuluculuk yoluyla çözüm aramayı içerir. Ancak bu süreçten sonuç alınamadığı durumlarda, mağdur olan tarafın hukuki yollara başvurması mümkündür. Bu süreçte, zarar gören tarafın ekstra ısınma maliyetlerini talep etmesi, yaşam kalitesinin düşmesi gibi durumlar göz önünde bulundurularak, adil bir çözüm bulunması amaçlanır. Avukat Odakan'ın vurguladığı gibi, yargı bu tür durumlarda genellikle mağdur olan tarafın yanında yer alarak, adil ve yaşanabilir bir ortamın korunmasını destekler.