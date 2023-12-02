Avukat Fikret Çıracı'nın Vefatı: Bolu Barosu Üyesi ve Bolu Gündem Medya Grubu Danışmanı Ani Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Bolu Barosu'nun saygın üyelerinden, aynı zamanda Bolu Gündem Medya Grubu'nun hukuk danışmanı olan Avukat Fikret Çıracı, ani bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bolu'nun sevilen ve tanınan avukatı Fikret Çıracı, sabaha karşı 05.00 civarında rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çıracı'nın vefatı, Bolu'da derin üzüntüye sebep oldu.

AK Parti Bolu İl Seçim İşleri Başkanlığı görevini de yürüten Çıracı, toplumun çeşitli kesimleri tarafından sevilen bir kişiliğe sahipti. Ölüm haberi, kentte büyük bir şok etkisi yarattı ve önceki sağlık durumunun iyi olduğu bilgileri paylaşıldı.

Bolu Gündem Medya Grubu olarak, değerli hukuk danışmanımız Fikret Çıracı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Bolu halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.