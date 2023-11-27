Ayancık'ta şiddetli fırtına, Sahil işletmeleri dev dalgaların zararına uğradı

Sinop Ayancık, dün gece yaşanan şiddetli fırtına ve dev dalgaların etkisi altında kaldı. İlçenin sahil şeridi, fırtına sırasında oluşan devasa dalgaların hışmına maruz kaldı. birçok iş yerinde ciddi hasarlar oluştu.

Gece boyunca süren şiddetli fırtına, Ayancık'taki sahil bölgesindeki işletmeler için büyük bir tehdit oluşturdu. Fırtınanın getirdiği yüksek dalgalar, özellikle iskele meydanındaki dükkan ve restoranlara zarar verdi. Sahilde bulunan plaj kabinleri de dalgaların şiddetiyle sürüklendi. Belediye ekipleri, bu kabinleri güvenli bir alana taşıyarak olası daha büyük zararların önüne geçmeyi başardı.

Ayancık'ta temizlik operasyonu başladı

Günün ilk ışıklarıyla birlikte, Ayancık sahilindeki hasarın boyutları netleşti. İskele Meydanı ve Hakan Ünsal Caddesi, dev dalgaların getirdiği taş ve moloz yığınlarıyla dolmuş durumda. Ayancık Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde başlattıkları temizlik çalışmalarıyla sahil şeridini tekrar kullanılabilir hale getirmek için yoğun bir çaba harcadı.

Sinop Ayancık'ta doğal afetin izleri

Bu olay, Sinop'un Ayancık ilçesindeki doğal güzelliklere rağmen, bölgenin zaman zaman şiddetli doğal afetlere maruz kalabileceğini gösteriyor. Sahil işletmeleri, dev dalgaların yarattığı hasarı onarmak için yoğun bir çaba içinde. Öte yandan, bölge halkı ve işletme sahipleri, gelecekte olası benzer olaylara karşı daha hazırlıklı olmanın yollarını arıyor.

Ayancık'ta yeniden inşa ve hazırlık

Ayancık'taki işletme sahipleri ve yerel yönetim, bu tür doğal olaylara karşı daha dirençli bir altyapı oluşturmak için birlikte çalışma kararı aldı. Bölge halkının güvenliği ve işletmelerin korunması adına alınacak önlemler, bu süreçte öncelikli konular arasında yer alıyor.