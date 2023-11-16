Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi

Özellikle Bolu ve çevre illerden gelen ayı haberleri, vatandaşların günlük yaşamını etkileyen bir sorun haline gelmişti.

Mengen'de yaşanan son olay

Son bir ay içinde bu bölgelerden 15 ayrı ayı haberi gelmesi, konunun ciddiyetini artırmıştı. En son Mengen ilçesinde yaşanan bir olayda, dikenli tele takılan bir ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Bolu Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerince kurtarılmaya çalışıldı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen ayı, demir makasıyla telden kurtarıldıktan sonra, kurtarma ekibinin aracına tırmanmaya çalıştı ve saldırdı. Bu olay, bölgedeki ayı sorununun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hava Forum'dan Sevindirici Haber

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, ayıların birkaç hafta içinde kış uykusuna yatmalarının beklendiği müjdelendi. Açıklamada, "Ayılar kış uykusuna hazırlanıyor. Bir aksilik çıkmaz ve psikolojileri bozulmaz ise 3 haftaya kış uykusuna yatacaklar. Kendilerine şimdiden iyi uykular, tatlı rüyalar diliyoruz..." ifadeleri yer aldı. Bu haber, Bolu ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar için büyük bir rahatlama anlamına geliyor.

Vatandaşların Beklentisi

Bu haberle birlikte, Batı Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlar, ayıların kış uykusuna yatmasıyla daha huzurlu bir döneme gireceklerini umuyor. Ayıların kış uykusuna geçiş sürecinin, bölgedeki doğal yaşam dengesini de olumlu yönde etkileyeceği bekleniyor. Vatandaşlar, ayıların kış uykusuna yatmalarıyla, son zamanlarda yaşanan endişe verici olayların son bulmasını dört gözle bekliyor.