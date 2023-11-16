  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi
Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi

Ayı popülasyonundaki artış ve vatandaşların endişesi

Son zamanlarda Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Bolu ve Kastamonu gibi Karadeniz illerinde artan ayı popülasyonu, yerel halk arasında endişe yaratmıştı.

Özellikle Bolu ve çevre illerden gelen ayı haberleri, vatandaşların günlük yaşamını etkileyen bir sorun haline gelmişti.

memlekete-mujde-3-hafta-sonra-uyuyacaklar-2.jpg

Mengen'de yaşanan son olay

Son bir ay içinde bu bölgelerden 15 ayrı ayı haberi gelmesi, konunun ciddiyetini artırmıştı. En son Mengen ilçesinde yaşanan bir olayda, dikenli tele takılan bir ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Bolu Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerince kurtarılmaya çalışıldı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen ayı, demir makasıyla telden kurtarıldıktan sonra, kurtarma ekibinin aracına tırmanmaya çalıştı ve saldırdı. Bu olay, bölgedeki ayı sorununun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hava Forum'dan Sevindirici Haber

memlekete-mujde-3-hafta-sonra-uyuyacaklar-1.jpg

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, ayıların birkaç hafta içinde kış uykusuna yatmalarının beklendiği müjdelendi. Açıklamada, "Ayılar kış uykusuna hazırlanıyor. Bir aksilik çıkmaz ve psikolojileri bozulmaz ise 3 haftaya kış uykusuna yatacaklar. Kendilerine şimdiden iyi uykular, tatlı rüyalar diliyoruz..." ifadeleri yer aldı. Bu haber, Bolu ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar için büyük bir rahatlama anlamına geliyor.

Vatandaşların Beklentisi

memlekete-mujde-3-hafta-sonra-uyuyacaklar-3.jpg

Bu haberle birlikte, Batı Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlar, ayıların kış uykusuna yatmasıyla daha huzurlu bir döneme gireceklerini umuyor. Ayıların kış uykusuna geçiş sürecinin, bölgedeki doğal yaşam dengesini de olumlu yönde etkileyeceği bekleniyor. Vatandaşlar, ayıların kış uykusuna yatmalarıyla, son zamanlarda yaşanan endişe verici olayların son bulmasını dört gözle bekliyor.

memlekete-mujde-3-hafta-sonra-uyuyacaklar-4.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Fındık Üretiminde Devrim: DÜBİT, DÜFAM ve DÜ'den ortak çalışma
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi: Bolu önemli bir spor kenti
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
TKİ Bolu Göynük'te kömür üretimi için kamulaştırma kararı aldı
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Mengen ve Mudurnu İlçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak alarmı, görüş mesafesi 30 metreye düştü
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
"Emekli Çiftçilerin Mağduriyetine Dikkat Çeken Başkan Özer: 'Adil Destek Şart'"
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı
Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı