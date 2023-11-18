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Aylardır süren yasak pazartesi kalkacak: şap karantinası sona eriyor

Aylardır süren yasak pazartesi kalkacak: şap karantinası sona eriyor

2023 yılı, hayvancılık sektörü için zorlu bir dönem oldu. Yıl boyunca devam eden Şap karantinaları, üreticiler için zorlayıcı bir süreç yarattı. Son karantina uygulamasının üzerinden altı ay geçmesinin ardından, hayvan pazarı yeniden açılmaya hazırlanıyor

Uzun Bekleyiş Pazartesi Son Buluyor

Üreticilerin merakla beklediği hayvan pazarı açılışı, geçtiğimiz hafta bir köyde ortaya çıkan şap şüphesi nedeniyle ertelenmişti. Ancak yapılan titiz çalışmalar sonucunda şap şüphesi bertaraf edildi ve hayvan pazarının açılmasına engel kalmadı. 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, hayvan pazarının ilk müşterilerini ağırlaması bekleniyor.

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Şap Karantinasının Uzun Süreci

Şap hastalığının görülmesiyle başlayan süreçte, hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş-çıkışları üzerindeki yasaklar, üreticileri zor bir duruma soktu. Yasağa uymayanlara ağır cezalar uygulandı ve hastalıklı hayvanlar müsadere edildi. Bolu Hayvan Pazarı, bu süreçte iki kez kapatılarak faaliyetlerine ara verdi.

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Şap Hastalığı ve Önlemler

Şap hastalığı, özellikle sığırlar başta olmak üzere çeşitli çiftlik hayvanlarını etkileyen, bulaşıcı bir viral hastalıktır. Hayvanlarda yüksek ateş, iştahsızlık, halsizlik ve ağız ile ayaklardaki yaralar gibi belirtilerle kendini gösterir. Hastalığın kontrolü için aşılamalar ve karantina önlemleri hayati önem taşır. İnsanlara nadiren bulaşan bu hastalık, genellikle hafif semptomlarla seyreder.

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Pazartesi Günü Yeni Bir Başlangıç

20 Kasım Pazartesi günü, hayvancılık sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Uzun süren karantina ve tedbirlerin ardından, hayvan pazarlarının açılmasıyla birlikte sektördeki hareketliliğin artması ve üreticilerin yeniden canlanması bekleniyor. Bu önemli adım, hem ekonomik hem de sosyal açıdan sektör için büyük bir rahatlama sağlayacak.

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