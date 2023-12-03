Baba-oğulun çatı tadilatı sırasında yaşadıkları korkunç kaza

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşayan Ali Yeşilbal ve 30 yaşındaki oğlu Hüseyin Yeşilbal, kum Mahallesi Özdemirhan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında tadilat çalışması yürüten baba-oğul, beklenmedik bir felakete maruz kaldı.

Ali Yeşilbal, çalışma sırasında matkap ucu almak için nalbura ayrılırken, oğlu Hüseyin'i çatıda çalışır halde bıraktı. Ancak matkap ucu alıp geri döndüğünde, oğlunu her yerde aramasına rağmen bulamadı. Endişeli baba, çevre sakinlerinin de yardımıyla Hüseyin'i aramaya başladı.

Arama sonucu, Hüseyin Yeşilbal'ın cansız bedeni, binanın havalandırma boşluğunda bulundu. Dengesini kaybederek çatıdan düşmüş olan genç, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Baba Yeşilbal, oğlunun hareketsiz yattığını gördüğünde büyük bir acı yaşadı.

Yetkililerin hızlı müdahalesi

Olayın hemen ardından sağlık ve güvenlik ekipleri haberdar edildi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, genç Yeşilbal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Hüseyin Yeşilbal'ın cenazesi otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Toplumun yüreğini yakan kaza

Bu acı olay, Bartın ve çevresinde büyük üzüntü yarattı. Baba-oğulun çatı tadilatı sırasında yaşadıkları trajedi, iş kazalarının önemini ve güvenlik tedbirlerinin hayatiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer ve yerel halk, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.