  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Baba-oğulun çatı tadilatı sırasında yaşadıkları korkunç kaza

Baba-oğulun çatı tadilatı sırasında yaşadıkları korkunç kaza

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşayan Ali Yeşilbal ve 30 yaşındaki oğlu Hüseyin Yeşilbal, kum Mahallesi Özdemirhan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında tadilat çalışması yürüten baba-oğul, beklenmedik bir felakete maruz kaldı.

Ali Yeşilbal, çalışma sırasında matkap ucu almak için nalbura ayrılırken, oğlu Hüseyin'i çatıda çalışır halde bıraktı. Ancak matkap ucu alıp geri döndüğünde, oğlunu her yerde aramasına rağmen bulamadı. Endişeli baba, çevre sakinlerinin de yardımıyla Hüseyin'i aramaya başladı.

cati-kazasinda-baba-oglunu-kaybetti-3.jpg

Arama sonucu, Hüseyin Yeşilbal'ın cansız bedeni, binanın havalandırma boşluğunda bulundu. Dengesini kaybederek çatıdan düşmüş olan genç, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Baba Yeşilbal, oğlunun hareketsiz yattığını gördüğünde büyük bir acı yaşadı.

Yetkililerin hızlı müdahalesi

Olayın hemen ardından sağlık ve güvenlik ekipleri haberdar edildi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, genç Yeşilbal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Hüseyin Yeşilbal'ın cenazesi otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Toplumun yüreğini yakan kaza

Bu acı olay, Bartın ve çevresinde büyük üzüntü yarattı. Baba-oğulun çatı tadilatı sırasında yaşadıkları trajedi, iş kazalarının önemini ve güvenlik tedbirlerinin hayatiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer ve yerel halk, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bolu Belediye Ekipleri Harekete Geçti
Bolu Belediye Ekipleri Harekete Geçti
Bolu Barosu Üyesi ve Bolu Gündem Medya Grubu Danışmanı Fikret Çıracı son yolculuğuna uğurlandı!
Bolu Barosu Üyesi ve Bolu Gündem Medya Grubu Danışmanı Fikret Çıracı son yolculuğuna uğurlandı!
TikTok Kapatılacak mı? TikTok'da Son Durum Ne? TikTok Kapanıyor Mu? TikTok Türkiye Sorumlusu TBMM'ye Çağrıldı
TikTok Kapatılacak mı? TikTok'da Son Durum Ne? TikTok Kapanıyor Mu? TikTok Türkiye Sorumlusu TBMM'ye Çağrıldı
"Çakmağım Yok" Yanıtına Silahla Havaya Ateş Açan Şahıs, Bolu'da Paniğe Neden Oldu
"Çakmağım Yok" Yanıtına Silahla Havaya Ateş Açan Şahıs, Bolu'da Paniğe Neden Oldu
Yeni yerli ve milli kola: Türk Firma'dan yenilikçi hamle
Yeni yerli ve milli kola: Türk Firma'dan yenilikçi hamle
TOGG T10X fiyatlarına şaşırtan zam tüketicide hayal kırıklığı yaptı
TOGG T10X fiyatlarına şaşırtan zam tüketicide hayal kırıklığı yaptı
Metro Türkiye'nin yerel lezzetler keşfi: Bolu Kanlıca Mantarı
Metro Türkiye'nin yerel lezzetler keşfi: Bolu Kanlıca Mantarı
Taşkesti Belediyesi bu kez ihmal iddialarıyla gündemde
Taşkesti Belediyesi bu kez ihmal iddialarıyla gündemde