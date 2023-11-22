BAİBÜ Belediye başkan aday adayı da yetiştiriyor!

Yaklaşık iki yıldır bu görevi yürüten Ağcan ikinci kez memurluktan istifa ederek belediye başkanı olmak için aday oldu.

Ağcan'ın eğitim ve kariyer yolculuğu

1966 yılında Nizip'te doğan İhsan Ağcan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1989'da Van 100 Yıl Üniversitesinden mezun olan ve 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden yüksek lisansını tamamlayan Ağcan, eğitimci olarak kariyerine başladı. 1999 yılında belediyeciliğe adım atan Ağcan, Gaziantep Şehitkamil ve Ankara Etimesgut Belediyelerinden sonra Bolu Belediyesinde önemli roller üstlendi.

12 yıl Bolu’da görev yaptı

İhsan Ağcan, daha önce yaklaşık 10 yıl süreyle Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüş, 2019 seçimlerinde Nizip Belediye Başkan adaylığı için bu görevinden istifa etmişti. Ak Parti tarafından aday gösterilmeyen Ağcan, memurluğa tekrar dönerek 2019-2021 yılları arasında Şanlıurfa’nın merkez Haliliye Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

İhsan Ağcan şansını ikinci kez deneyecek

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) genel sekreteri İhsan Ağcan, BAİBÜ’den istifa edip 2024 yerel seçimlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesi için AK Parti'den Belediye Başkan aday adayı oldu. Daha öncede Bolu Belediyesinde yaklaşık 10 yıl boyunca başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ağcan 2019 seçimlerinde görevinden istifa ederek yine Nizip Belediye Başkan adayı olmuştu.