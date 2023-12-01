BAİBÜ Gölköy Yerleşkesi'nde eğitim inşaatı ihalesi iptal edildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ) Gölköy Yerleşkesi'nde artan öğrenci sayısı ve fakültelerin yetersiz derslik kapasitesi nedeniyle başlatılan Merkezi Derslik inşaatı, eğitim alanında önemli bir adım olarak görülüyordu.

Proje, üniversitenin eğitim kalitesini artırmayı ve öğrencilere daha iyi imkanlar sunmayı hedefliyordu.

İhale Sürecinde Beklenmedik Gelişme

24 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan ihale, beklenmedik bir şekilde iptal edildi. İhaleye teklif veren istekli çıkmaması, projenin şimdilik durmasına neden oldu. Bu durum, üniversitenin eğitim altyapısını geliştirme çabalarında bir aksaklık olarak değerlendirildi.

Merkezi Derslik İnşaatından Beklentiler

Planlanan Merkezi Derslik binası, 3 bin 893 metrekare oturum alanına ve toplamda 13 bin 381 metrekare inşaat alanına sahip olacaktı. Zemin+3 kat betonarme yapı olarak tasarlanan bu bina, üniversitenin derslik ihtiyacını karşılamak üzere modern ve fonksiyonel bir eğitim alanı sunmayı amaçlıyordu.

BAİBÜ'nün yeni ihale süreci

BAİBÜ'nün eğitimdeki yol haritası, bu tür projelerle öğrencilere daha iyi eğitim imkanları sunmayı hedefliyor. İptal edilen ihale sonrasında, üniversitenin önümüzdeki süreçte yeni bir ihale süreci başlatması bekleniyor. Bu yeni süreç, üniversitenin eğitim altyapısını güçlendirmek için kritik bir adım olarak görülüyor.