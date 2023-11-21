BAİBÜ öğrencileri karın içinde vizelere yetişmeye çalıştı!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, kar yağışının getirdiği zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Vize haftasına denk gelen yoğun kar yağışı, hem ulaşımı zorlaştırdı hem de öğrencilerin sınav stresini artırdı.

Kar yağışı ve eğitim süreci üzerindeki etkisi

Son günlerde etkisini artıran kar yağışı, BAİBÜ öğrencilerini olumsuz etkiledi. Vize haftasında, zorunlu olarak kampüse gitmek zorunda kalan öğrenciler, hem doğa koşullarının zorluklarıyla hem de sınav stresiyle baş etmek zorunda bırakıldı.

Öğrencilerin zorlu sınav maratonu

BAİBÜ yönetimi, engelli ve hamile personeline tatil yaparken, öğrencilerin sınavları iptal etmedi. Öğrenciler, vize sınavlarına yetişebilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı, ancak kar yağışı ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle geç kalmalar yaşandı.

Ulaşım sorunları ve tehlikeli yolculuklar

Öğrenciler, 10 santimetreyi bulan kar nedeniyle yaya yollarında yürümekte zorlandı. Bazı öğrenciler, araç yollarını kullanmak zorunda kaldı ve tehlikeli anlar yaşadı. Okul yönetiminin, belediye ve il özel idaresinden yardım talep etmemesi eleştirilere yol açtı.

Rektörlüğün tepki çeken kararı

Rektörlüğün, zorlu hava koşullarında öğrencilere destek sağlamaması ve ulaşım konusunda gerekli önlemleri alamaması, "rektörlük uyuyor" tepkilerine sebep oldu. Aileler ve öğrenciler, yönetimin bu tutumunu sorumsuzluk olarak değerlendirdi.

Güvenlik endişeleri ve rektörlüğün tutumu

Kar yağışı ve kaygan zemin, öğrencilerin güvenliğini tehdit etti. Bazı öğrencilerin düşme ve kayma tehlikesi yaşadığı görüldü. Ailelerin eğitim için yaptığı fedakarlıklar göz önüne alındığında, üniversite yönetiminin bu duruma kayıtsız kalması büyük tepki topladı.

Önümüzdeki haftalarda beklenen durum

Vize haftasının devamında ve gelecek haftalarda, BAİBÜ yönetiminin ulaşım ve kar yağışına nasıl müdahale edeceği merak konusu oldu. Öğrenciler ve aileler, yönetimin bu konuda daha duyarlı ve etkin önlemler almasını bekliyor.

Bolu'da yoğun kar yağışının etkisi altında kalan BAİBÜ öğrencileri, zorlu bir günü geride bıraktı. Rektörlüğün, hava koşulları ve ulaşım sorunları karşısında aldığı tutum, hem öğrencilerin hem de ailelerin eleştirisine neden oldu. Önümüzdeki günlerde, üniversitenin bu sorunlara nasıl bir çözüm getireceği merakla bekleniyor.