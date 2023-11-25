Bangladeş Deniz Kuvvetleri Korveti Mersin Limanı'na Demirleyerek Bakım ve Onarıma Alınıyor

18 Kasım ile 12 Aralık tarihleri arasında Mersin Limanı'na demirleyerek bakım ve onarıma alınacağını duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, geminin bu süreçte Mersin Limanı'nda havuzlanarak gerekli bakım işlemlerinden geçeceğini belirtti.

Bangladeş Deniz Kuvvetleri'ne ait BNS SANGRAM gemisinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti kapsamında Mersin Limanı'na yapacağı ziyaret, bölgesel iş birliği ve deniz güvenliği açısından önem taşıyor. Geminin Mersin Limanı'nda bakım ve onarıma alınacak olması, Türkiye ile Bangladeş arasındaki savunma iş birliğinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Bu tür uluslararası iş birliği ve ziyaretler, deniz kuvvetlerinin operasyonel kapasitelerini artırmak ve gemilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Geminin Mersin Limanı'nda bakım ve onarım sürecine tabi tutulacak olması, Türk limanlarının bu tür görevlere uygun altyapıya sahip olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, Türkiye'nin savunma sanayii ve deniz kuvvetleri konularında bölgesel iş birliğini sürdürdüğünü, uluslararası görevlere destek sağladığını ve bu tür ziyaretlerin diplomatik ilişkileri güçlendirdiğini göstermektedir. Geminin Mersin Limanı'ndaki bakım süreci tamamlandığında, Bangladeş Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesinin artırılması hedefine katkı sağlamış olacaktır.